Digitaler Bauantrag wird im Landkreis Günzburg im Januar eingeführt

Bauanträge können online beim Landratsamt Günzburg eingereicht werden. Landrat Hans Reichhart spricht von einem großen Plus für die Bürgerinnen und Bürger.

Der Landkreis Günzburg geht einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung digitale Verwaltung. Ab Januar 2024 können Bauanträge einfach und unkompliziert digital eingereicht werden. Eine wichtige Änderung dabei: Sowohl digital als auch in Papierform müssen die Anträge ab Januar beim Landratsamt und nicht mehr bei den Kommunen eingereicht werden.

Mit dem digitalen Bauantrag wird laut Pressemitteilung nicht nur die Verwaltungsarbeit effizienter gestaltet, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern ein zeitgemäßer Service geboten. Die Vorteile sind vielfältig: Bauanträge können mit wenigen Klicks online eingereicht werden, durch die elektronische Einreichung entfällt der bisherige Gang zum Bauamt. Baupläne können direkt an den Online-Antrag angehängt werden. Beim Ausfüllen gibt die Software zahlreiche Hilfestellungen und listet beispielsweise die erforderlichen Bauvorlagen auf. So soll sichergestellt werden, dass Bauanträge sofort vollständig eingereicht werden. Die Bürgerinnen und Bürger können den Status online verfolgen und erhalten Benachrichtigungen über den Bearbeitungsstand. Auch die Stellungnahmen der Fachbehörden werden digital erfasst.

Landrat Hans Reichhart unterstreicht die Bedeutung dieser digitalen Initiative und spricht von einem "großen Plus" für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg: "Die Einführung des digitalen Bauantrags ist ein wichtiger Schritt, um die Verwaltung im Landkreis Günzburg moderner und noch bürgerfreundlicher zu gestalten. Wir setzen damit auf zeitgemäße Technologien, um den Anforderungen unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden."

Jederzeit selbst Einsicht in die Unterlagen nehmen

Mit der Aufnahme in die DBauV kommt es zu einer wichtigen Änderung für alle Antragsteller: Für Verfahren, in denen das Landratsamt Günzburg die abschließende Entscheidung zu treffen hat (Bauanträge, Vorbescheidsanträge, Abgrabungsanträge), sind sowohl digitale als auch papiergebundene Anträge ab 1. Januar direkt beim Landratsamt Günzburg zu stellen, nicht mehr bei der Kommune. Die Gemeinde wird dann über den Eingang informiert und um ihr Einvernehmen gebeten. Dies bringt voraussichtlich eine Verfahrensbeschleunigung mit sich: Während die Kommunen innerhalb der gesetzlichen Zwei-Monats-Frist über das Einvernehmen zum Bauantrag entscheiden, besteht für das Landratsamt die Möglichkeit, Fachstellen zu beteiligen und mit der weiteren Antragsbearbeitung zu beginnen. Für Verfahren, in denen die örtlich zuständige Kommune die abschließende Entscheidung trifft (Genehmigungsfreistellungsanträge, isolierte Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften), erfolgt die Antragstellung in Papierform nach wie vor bei diesen. Eine digitale Einreichung ist auch in diesen Fällen möglich, das Landratsamt leitet diese Anträge ohne Prüfung an die Kommune weiter.

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, durch Nutzung der sogenannten "Vorgangsauskunft" jederzeit selbst Einsicht in die eingereichten Unterlagen und den Bearbeitungsstand mittels eines eigenen Zugangscodes nehmen zu können. Über den Zugangscode können auch fehlende Unterlagen über eine Upload-Funktion direkt in das Bauprogramm des Landratsamtes hochgeladen werden. Da bei der digitalen Antragstellung auf die Unterschrift verzichtet wird, muss zur Legitimation eine sogenannte Bayern-ID vorliegen. Fragen und Antworten zum digitalen Bauantrag sind unter www.landkreis-guenzburg.de/amt-und-verwaltung/bauen-und-wohnen/digitaler-bauantrag zusammengefasst. (AZ)

