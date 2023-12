Drei Christkinder sind an Heilig Abend in Günzburg geboren

Neo, Leyjan und Can heißen die drei Babys, die am 24. Dezember in Günzburg zur Welt kamen. Die Hebammen der Kreisklinik haben sich eine schöne Aktion überlegt.

Gleich drei Babys sind am 24. Dezember im Kreißsaal Günzburg zur Welt gekommen. Vor allem für die Eltern, aber auch für die diensthabende Hebamme Sandra Roehse waren die Geburten ein besonderes Erlebnis. Neo, sein Name wird vor allem in Afrika als "Geschenk" gedeutet, ist um 11.11 Uhr geboren. Mit seiner Familie lebt er in Waldstetten. Weiter ging es mit dem zweiten "Christkind" Leyjan, der um 18.44 Uhr das Licht der Welt erblickt hat und in Leipheim wohnt. Wenige Minuten später wollte auch Can noch an Heiligabend auf die Welt kommen, er ist um 18.57 Uhr geboren und lebt in Langenau.

Die drei frisch geborenen Babys mit ihren Eltern und dem Klinik-Team. Foto: Patricia Vogg

Begleitet wurden die Geburten von Oberärztin Dr. Ute Fiedler und Assistenzärztin Dr. Jelena Dragic. Drei weitere Babys sind sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag geboren. Wie die Hebammen berichten, durften die Eltern während der Adventszeit eine Christbaumkugel mit dem Namen und Geburtsdatum ihres Neugeborenen beschriften und somit Tag für Tag den Baum in der Klinik schmücken. (AZ)