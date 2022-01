Drei gute Nachrichten für drei junge Flüchtlinge im Landkreis Günzburg

Plus Wer sich für drei Flüchtlinge aus Afghanistan und Nigeria eingesetzt hat, welchen Status sie im Kreis Günzburg haben und was die Härtefallkommission empfohlen hat.

Für Eben Giver, Hasan Jafari und Ruhollah Rahimi war 2021 ein gutes Jahr. Nicht wegen Corona. Die Einschränkungen belasteten auch sie. Nein, die drei jungen Männer, die aus Nigeria und Afghanistan stammen, sind endgültig in Deutschland angekommen. Zwar hatten sie keinen Erfolg im Asylverfahren. Aber inzwischen werden die Flüchtlinge im Alter zwischen 22 und 25 Jahren nicht nur geduldet. Alle haben eine zunächst einmal befristete Aufenthaltserlaubnis. "Wenn alles gut geht", sagt Rita Jubt, "wird das irgendwann in einen dauerhaften Aufenthalt münden."