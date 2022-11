Dreimal Zigarettenautomaten im Landkreis Günzburg aufgebrochen

Die Polizei Günzburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe: In drei Fällen gab es in den vergangenen Tagen Zigarettenautomatenaufbrüche mit hohem Schaden.

Gleich drei aufgebrochene Zigarettenautomaten sind am Mittwoch der Polizei Günzburg mitgeteilt worden. Ein Automat am Schützenheim Wasserburg wurde im Zeitfenster vom 1. November, 23 Uhr bis 2. November, 15 Uhr aufgeflext. Aus dem Gerät wurde laut Polizeibericht eine größere Menge Bargeld sowie die Zigaretten gestohlen. Zudem entstand am Automat ein Schaden in vierstelliger Höhe. Ein weiteres Gerät war in Leipheim im Zehentstadel zuletzt am 28. Oktober, 12 Uhr, unversehrt. Am 2. November, 9.30 Uhr stellten die Verantwortlichen fest, dass der Zigarettenautomat aufgehebelt und der gesamte Inhalt entnommen wurde. Auch hier entstand durch die Tat am Gerät ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Polizei Günzburg bittet um Mithilfe zu den Aufbrüchen

Das dritte Gerät wurde in gleicher Weise aufgebrochen. Das Gerät war am Gebäude der Firma Kögl in der Industriestraße in Bubesheim angebracht. Die Tatzeit lässt sich hier von Montag, 31. Oktober, 0 Uhr bis Mittwoch, 2. November, 5.30 Uhr, eingrenzen. Auch hier wurde der Inhalt entwendet und massiver Schaden verursacht. Zur Klärung der Taten ist die Polizei Günzburg auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Sollten in den angegebenen Zeiten an den besagten Orten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, die mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden könnten, wird um Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190 gebeten. (AZ)