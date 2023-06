Landkreis Günzburg

E-Autos boomen im Landkreis, köcheln aber auf kleiner Flamme

Der Anteil an E-Autos steigt im Landkreis Günzburg - doch die absoluten Zahlen sind auf geringem Niveau.

Plus In Günzburg steigt der Anteil von E-Autos innerhalb eines Jahres um 75 Prozent, doch Benziner und Diesel geben weiter den Ton an.

Wenn es um den Klimaschutz geht, ist häufig die Rede von Elektromobilität. E-Autos werden von einigen gar als die Heilsbringer angesehen, denen die Zukunft gehört. Das mag sein, zur Wahrheit gehört aber auch: Elektroautos sind nur so sauber wie der Strom, mit dem sie fahren. Und im Hier und Jetzt zeigt sich im Landkreis Günzburg: Es gibt immer mehr Elektroautos, doch trotz rasanter Zuwächse sind diese Fahrzeuge (noch) ein Nischenprodukt.

Diesel, Benziner, Gas, Elektro und Hybride (inklusive Plug-ins): Das ist die Auswahl, nach der das Kraftfahrt-Bundesamt den Pkw-Bestand derzeit unterteilt. Die Verbrenner führen, Elektroautos führen noch ein Nischendasein und Lastenräder oder E-Bikes können dem Auto den Platz als Mobilitätsmittel Nummer 1 nicht streitig machen, wie die Zahlen zeigen. Die Entwicklung von 2022 bis 2023 sieht so aus: Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Benziner im Kreis Günzburg minimal von 51.487 auf 51.484 Autos gesunken. Bei den Dieselfahrzeugen ist die Zahl von 31.218 auf 30.486 Autos geschrumpft. Das Minus von 732 Fahrzeugen entspricht einer Abnahme von 2,34 Prozent. Und Elektroautos?

