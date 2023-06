Ehrenamtler des Monats: Diese Nominierten stehen im Juni zur Wahl

Sechs Engagierte aus verschiedenen Bereichen aus dem Landkreis Günzburg sind nominiert für die Wahl zum "Ehrenamtler des Monats". Wir stellen sie hier vor.

Wir suchen wieder den „Ehrenamtler des Monats“, der oder die im Monat Juni für seinen oder ihren Einsatz geehrt werden soll. Aus den eingereichten Vorschlägen gibt es dieses Mal sechs Nominierungen: Wer den Titel gewinnt, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser. Stimmen Sie ab!

Martin Schmitz, Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leipheim

„Er übernahm die Feuerwehr Leipheim im Jahr 2013 und manövrierte sie durch schwierige Zeiten“, schreibt ein Kollege aus dem Landkreis zu seinem Vorschlag. Schmitz habe sukzessiv den Fuhrpark und die Gerätschaften erneuert. „Doch neues Material allein löscht nicht.“ Er investierte deswegen viel Zeit in die Ausbildung und Einarbeitung: „Wohl nicht durch Zufall wurden in den letzten Jahren vermehrt Mitglieder aus seiner Mannschaft zu Kommandanten in benachbarten Wehren gewählt. Sie haben ihr Handwerk in Leipheim gelernt und verdanken ihm viel.“

Egon Remmele, Vorsitzender des SG-Reisensburg-Leinheim

Er bekleidet dieses Amt seit 35 Jahren mit viel Engagement und fördert den Breitensport. Unter seiner Leitung wurden das Sportheim und die Sportanlagen kontinuierlich erweitert. Es wurden unzählige Faschingsbälle organisiert und der Zusammenhalt innerhalb des Vereins verbessert. Das harmonische Zusammenwirken und die Unterstützung der Vereine der Stadtteile Reisensburg-Leinheim lagen ihm am Herzen. Seit 1988 setzt er sich unermüdlich für „seine SG“ ein. Deswegen möchte Horst Seeberger ihn vorschlagen.

Martina Page, unter anderem stellvertretende Vorsitzende der Dorffreunde Glöttweng

Die zweifache Mutter zog vor zehn Jahren von Thannhausen nach Glöttweng und hat sich seitdem im Sportverein eingebracht. Sie wurde 2018 Abteilungsleiterin für das Kinder- und Jugendturnen. Innerhalb von fünf Jahren habe sie die Abteilung um eine Jugendsportgruppe erweitern können, berichtet Johanna Hofgärtner von den Dorffreunden. Page sorgte dafür, dass die Gruppen nicht mehr im baufälligen Vereinsheim untergebracht sind, sondern dass der Mittwochnachmittag in der Schulturnhalle Röfingen fest für das Kinderturnen gebucht ist. Außerdem organisierte sie etwa das erste Open-Air-Kino auf dem Sportplatz oder die Waldweihnacht.

Manfred Findler, Gründungsmitglied der Abteilung Tischtennis des SV Unterknöringen

„Aufgrund der bereits geleisteten und immer noch hervorragenden Ausübung des Ehrenamts in den vielen genannten Bereichen führt kein Weg an einer Nominierung vorbei“, meint der jetzige Abteilungsleiter. Findler war 1979 Gründungsmitglied, aber auch Abteilungsleiter, Pressewart oder Beisitzer. Im Jahr 2019 bekam er unter anderem die Leistungsnadel für 40 Jahre Tischtennis. Auch im Kleingartenverein Oberknöringen und in der Vorstandschaft der Günzburger Löwen ist er aktiv.

Kerstin Rauner, Präsidentin und Vorsitzende der Haldenwanger Gaudi

Für die Aktiven steht fest, dass sie den Titel verdient hat. Sie ist Trägerin des Staufer-Löwen in Gold, die Auszeichnung des Regionalverbandes für mehr als 22-jährige Tätigkeit in verantwortlicher Position in Vereinen. Egal, ob in der Jugend, im Männerballett, in der Showtanzgruppe, der großen Garde, oder selbst als Prinzessin, Rauner war dabei. Heute ist sie Leitung des Vereins, Trainerin und selbst Tänzerin. Sie habe nach den Corona-Jahren und dem Verlust von knapp der Hälfte der Aktiven den Verein wieder aufgebaut.

Evelyn Söll, für ihr Engagement möchte ihr Mann Jürgen Söll sie ehren

„In den 90er-Jahren war sie aktiv im BUND und hat später einen eigenen Verein mitgegründet.“ So war sie beteiligt bei der Entstehung des Schulwäldchens in Burgau oder dem Barfußpark in Glöttweng. Später hat sie die Aktion Gemeinsam in Burgau ins Leben gerufen, unter anderem Sprachkurse und Mietwohnungen organisiert. Außerdem ist sie Initiatorin des Fair-Weltladens. Seit der Flüchtlingskrise ist sie aktiv im Helferkreis Burgau und Haldenwang, sie gründete etwa die Kulturküche. (AZ)