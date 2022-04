Ehrenamtliche im Kreis Günzburg können eine Woche Urlaub gewinnen

Im Kreis Günzburg kann man als Inhaber der Ehrenamtskarte an der Osterverlosung des Sozialministeriums teilnehmen. Es gibt auch Vergünstigungen und Vorteile.

Unter dem Motto „Ehrenamt gewinnt“ hat Sozialministerin Ulrike Scharf die diesjährige Osterverlosung für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gestartet. Es winkt eine Urlaubswoche im Wohnmobil. Darauf weist das Freiwilligenzentrum Stellwerk des Landkreises Günzburg hin.

Fünf Gewinnerinnen und Gewinner sind gesucht

Fünf Inhaber und Inhaberinnen der Ehrenamtskarte haben die Möglichkeit, jeweils von Montag bis Sonntag an einem selbst gewählten Termin ab München eine Urlaubswoche mit dem Wohnmobil zu verbringen. Inbegriffen sind neben 1800 Freikilometern, unter anderem AdBlue Verbrauch, Einweisung, Campingzubehör wie Tisch, Stühle, Markise, Fahrradträger, Rückfahrkamera, WLAN, Vignette für Österreich und die Schweiz. Der Gutschein gilt zwei Jahre. Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können ab sofort an der Verlosung teilnehmen.

Die Teilnahmefrist endet am 24. April. Im Landkreis Günzburg gibt es über 1000 Vereine. Ungefähr 1600 Freiwillige besitzen die Ehrenamtskarte. "Besonders die Feuerwehren nehmen diese Möglichkeit intensiv wahr", sagt Michael Strohdeicher vom Freiwilligenzentrum. Es gibt zwei Versionen dieser Karte für alle ab 16 Jahre: Die blaue Karte muss alle drei Jahre verlängert werden. Dann bestätigt die Organisation wieder, dass derjenige oder diejenige nach wie vor für den Verein, in der Kirchengemeinde, bei der Feuerwehr oder in einer anderen Organisation ehrenamtlich tätig ist. Voraussetzung sind mindestens fünf Stunden freiwilliges Engagement in der Woche – und das seit mindestens zwei Jahren.

Im Landkreis Günzburg gibt es rund 80 Akzeptanzstellen

Wer das 25 Jahre lang gemacht hat, wird auf Antrag mit der goldenen Ehrenamtskarte belohnt. Eine Überprüfung nach drei Jahren entfällt dann. Ob blau oder golden: die Vergünstigungen sind dieselben – etwa freier Eintritt in Gebäude oder Parks der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Aber es gibt auch lokale Angebote, "um die 80 im Landkreis Günzburg. Das wollen wir noch ausbauen", sagt Strohdeicher. Wer erfahren möchte, wo es Vergünstigungen gibt, sieht das im Internet unter www.fz-stellwerk.de. Dort führt der Reiter "Ehrenamtskarte" ans Ziel. Den Überblick gibt es dann unter "Akzeptanzstellen & Vergünstigungen". (AZ/ioa)