Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Ein erbitterter Streit unter Nachbarn endet vor Gericht

Plus Zwei Nachbarn aus dem Landkreis Günzburg werfen sich vor, den jeweils anderen geschädigt zu haben. Doch die Beweislage im Fall ist dünn.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Es gibt da ein herrschaftliches Anwesen im nördlichen Landkreis Günzburg. Dort wohnten in einem Nebengebäude zwei Nachbarn, die sich seit vielen Jahren kennen, zunächst friedlich nebeneinander. Was zunächst nach einem Märchen aus alter Zeit klingt, entwickelte sich im Sommer dieses Jahres zu einem angeblichen Anschlag, der juristisch aufgearbeitet wurde. Der Angeklagte, der mittlerweile in den Landkreis Dillingen gezogen ist, schilderte, dass er seinem Nachbarn und Anzeigeerstatter eine Wohnung in jenem Gebäude vermittelt hatte.

Als der Mann dann noch einen Teil seines Kellers nutzen wollte, ging das gute Verhältnis buchstäblich den Bach runter. Zudem sei es mehrfach wegen lauter Musik zum Streit gekommen. Der 47-Jährige sieht sich selbst als Opfer: „Ich wurde regelrecht gemobbt.“ Zum Vorwurf der Anklage, er habe vor den Reifen des Transporters seines Nachbarn eine Glasscherbe gelegt, sagte er: „Darüber muss ich lachen“. Am Tattag sei er mit einem Kumpel beim Räumen gewesen und habe Kartonagen in einem Anhänger verstaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen