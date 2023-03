Gesetz zur Ganztagesbetreuung wirft im Landkreis Günzburg viele Fragen auf

Plus Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Im Jugendhilfeausschuss gibt es Kritik.

Die Rede ist schon heute von "gewaltigen Herausforderungen" für die Kommunen. Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Er sieht bis zur fünften Klasse von Montag bis Freitag täglich einen Umfang von acht Stunden vor, wobei auch die Unterrichtszeit angerechnet wird. Der Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten.

Wie Maria Dirr von der Abteilung Jugend, Familie und Bildung am Landratsamt Günzburg in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses sagte, läuft die Bedarfsplanung nach dem sogenannten Hildesheimer Modell. Demnach wird sowohl der Bedarf für die Gemeinden im Bereich der Kindertagesbetreuung von null Jahren bis zur Einschulung als auch für die Grundschulsprengel für Buben und Mädchen im Grundschulalter ermittelt. Dirr: „Man kann davon ausgehen, dass Kinder, die bereits in der Krippe ganztägig betreut wurden, das Angebot auch in der Schule benötigen." Allerdings, sagte sie, müssten künftig auch die Ferien abgedeckt werden, was zusätzliche Anstrengungen bedeute.

Mehrere Gemeinden im Landkreis Günzburg sollen "Betreuungsinseln" bilden

Dirr kann sich vorstellen, dass sich kleinere mit größeren Gemeinden zusammenschließen oder "Betreuungsinseln" gebildet werden. In einer Online-Befragung hätten zehn Gemeinden im Landkreis Günzburg angegeben, schon jetzt Ferienbetreuung anzubieten. Angebote etwa von Vereinen seien indes zwar vielfältig und abwechslungsreich, jedoch nicht immer verlässlich. Dirr: "Gerade dies muss zwingend der Fall sein." Dem Verfahren der Bedarfsermittlung im Rahmen der Jugendhilfeplanung stimmte der Ausschuss einstimmig zu, wenngleich es auch kritische Wortmeldungen gab.

Roland Kempfle (CSU) betonte, es sei ein Unding, dass der Freistaat Bayern "bisher nicht in der Lage war, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen". So sei die räumliche Umsetzung des Rechtsanspruchs völlig offen. "Müssen wir bei einem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen neue Schulen bauen?", fragte Burtenbachs Bürgermeister. Zumal Klassenzimmer in den Schulen nicht belegt werden sollen, "was nur schwer nachzuvollziehen ist". Um die Betreuung sicherzustellen, müssten auch ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Kempfle: "Doch das Personal fehlt überall." Nach seiner Meinung läuft derzeit "vieles falsch".

Kinderbetreuung muss zuverlässig sein

Auch Gerd Olbrich (SPD) kritisierte, dass es bisher keine Ausführungsbestimmungen gebe, die Details des Gesetzes regeln. Den zeitlichen Ablauf bis zum Jahr 2026 nannte er eine "sportliche Frist". Vor allem die Ferienbetreuung der Kinder sei für die Kommunen eine Herkulesaufgabe. "Für viele berufstätige Eltern ist das heute schon ein Problem." Letztlich müsse Zuverlässigkeit bei der Kinderbetreuung ein wichtiges Kriterium sein, sagte Olbrich.