Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Ein "Secret-Pack-Automat" steht in Ichenhausen: Der Trend mit Retouren

Plus Fremde, nicht zugestellte Päckchen bekommt man für 8,50 Euro jetzt auch im Kreis Günzburg. Wie der Überraschungs-Automat funktioniert und wer damit Geschäfte macht.

Von Sophia Huber

Eigentlich war er mit seiner Frau auf dem Rückweg von Günzburg nach Krumbach, doch dann hielt er noch kurz an der Aral-Tankstelle in Ichenhausen an. Tuncay, so stellt er sich vor, hat nämlich von einem "neuen Automaten" direkt an der B16 gehört und möchte ihn jetzt ausprobieren. Für 8,50 Euro gibt es hier Überraschungspakete, sogenannte "Secret Packs" aus dem Automaten. Es handelt sich um Päckchen, die entweder zurückgeschickt und nicht weiterverkauft oder von DHL, Hermes und Co. nicht zugestellt wurden, zum Beispiel wegen einer falsch angegebenen Adresse.

Tuncay aus Krumbach packt seine neu gekauften, geheimen Pakete in Ichenhausen aus. Foto: Sophia Huber

Zuerst schiebt Tuncay seinen Geldschein in den Automaten. Er überlegt noch kurz: "Was ist besser? Großes oder kleines Paket?", entscheidet sich dann für ein mittelgroßes und tippt die gewünschte Regalnummer ein. Wenige Sekunden später rutschen zwei dünne, leichte Päckchen in den Schub. Sie sind originalverpackt in weißer Folie, das Adressetikett ist geschwärzt. Der Krumbacher inspiziert seine Ausbeute: Eine Umhängetasche und ein rotes T-Shirt mit Comic-Motiven, "vielleicht was für meine Tochter", sagt er und zuckt mit den Schultern. Er macht schnell Platz, die Nächsten warten schon in der Schlange. Ob die beiden Dinge wirklich 8,50 Euro wert sind, weiß der Käufer nicht. Doch darum geht es bei diesem System auch gar nicht.



Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen