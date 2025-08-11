Ein Sommerfest für Pflegefamilien

Im Juli 2025 veranstaltete das Landratsamt im Landkreis Günzburg ein Sommerfest für ihre Pflegefamilien und ermöglichte somit ein gemeinsames Zusammenkommen bei schönstem Sommerwetter. Mehr als 60 Gäste – darunter Pflegeeltern, Pflegekinder und leibliche Kinder – kamen hierbei zusammen.

Beim gemeinsamen Grillen hatten die Pflegefamilien die Gelegenheit, sich in zwangloser Runde kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und schöne Momente zu erleben. Gleichzeitig haben die Pflegekinder erfahren, dass sie mit ihrem besonderen Lebensweg nicht alleine sind. Ihnen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten, wobei besonders das Kinderschminken für leuchtende Augen und farbenfrohe Gesichter gesorgt hat. Die Veranstaltung wurde darüber hinaus genutzt, um den Pflegeeltern für ihr stetiges Engagement zu danken. Auch die Mitarbeiter des Fachdienstes Pflegekinder waren vor Ort und standen für Gespräche zur Verfügung. So hatten die Pflegeeltern Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich über aktuelle Themen zu informieren.

Der Landkreis Günzburg sucht ständig Pflegeeltern, die Kindern in schwierigen Situationen ein liebevolles Zuhause bieten können. Pflegeeltern sollten Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen, sowie in einem stabilen persönlichen Umfeld leben. Dabei ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der Herkunftsfamilie ebenso entscheidend wie die Fähigkeit, einen besonderen Fokus auf die Geschichte und die Bedürfnisse des Kindes zu legen.

Der nächste Informationsabend für alle, die sich für das Thema Pflegeelternschaft interessieren, findet am Montag, 29. September, um 16:30 Uhr im Landratsamt Günzburg statt. Anmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse teampkd@landkreis-guenzburg.de möglich.

