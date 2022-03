Landkreis Günzburg

Ein Zeichen aus dem Kreis Günzburg für die Menschen in der Ukraine

In Reden, mit einem Gebet und einer Schweigeminute wurde am Sonntagnachmittag auf dem Lannion-Platz deutlich, was wir in der Ukraine dringend brauchen: Frieden!

Von Peter Wieser

Mehrere Hundert Menschen waren am Sonntagnachmittag zum Günzburger Lannion-Platz gekommen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Das kalte, aber schöne Wetter und der zugleich stattfindende Fastenmarkt in Günzburg begünstigten den Zuspruch für die Veranstaltung. Initiiert hatte die Kundgebung die Junge Union, Kreisverband Günzburg. Parteiübergreifend wurde sie unterstützt von CSU, FDP, Freien Wählern, Grünen und SPD/Jusos. Mit Landrat Hans Reichhart, Stephan Thomae, Ruth Abmayr, Maximilian Deisenhofer und Gerhard Olbrich wandte sich von jeder Partei eine Vertreterin oder ein Vertreter an die Menge: Alle betonten, wie unabdingbar Frieden, Demokratie, Hilfsbereitschaft und ein Miteinander sind, indem sie den menschenverachtenden Angriffskrieg Wladimir Putins gegen die Ukraine verurteilten. Menschen aus dem Kreis Günzburg zeigen Solidarität mit der Ukraine Die Veranstaltung endete mit einem Friedensgebet von Günzburgs Stadtpfarrer Christoph Wasserrab und dem evangelischen Pfarrer Alexander Bauer sowie einer anschließenden gemeinsamen Schweigeminute. Ein starkes Zeichen aus Günzburg gegen das Vorgehen Putins, wie Junge-Union-Kreisvorsitzende Stefanie Wagner betonte.

