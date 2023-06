Landkreis Günzburg

Die Zahl der Einbürgerungen im Landkreis Günzburg steigt deutlich

Plus Die Bundesregierung möchte Einbürgerungen erleichtern. Doch wie viele Menschen lassen sich überhaupt jährlich einbürgern? Ein Blick in den Landkreis und den Freistaat.

Von Michael Lindner

Einbürgerungen sollen in Deutschland leichter möglich werden, das sehen aktuelle Pläne für ein neues Staatsbürgerschaftsrecht vor, auf die sich die Bundesregierung in Grundzügen verständigt hat. Derzeit gilt: Wer seit acht Jahren in Deutschland lebt, ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis hat und eine Reihe weiterer Voraussetzungen erfüllt, beispielsweise die selbstständige Sicherung des Lebensunterhalts, kann sich derzeit einbürgern lassen. Wer sogenannte besondere Integrationsleistungen vorweist, etwa ein besonders gutes Sprachniveau oder gute schulische oder berufliche Leistungen, kann sich nach sechs Jahren einbürgern lassen. SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Hürden für die Einbürgerung zu senken. Sie wollen die Wartezeit bis zur möglichen Einbürgerung von acht auf fünf Jahre reduzieren, bei besonderen Integrationsleistungen auf drei Jahre. Doch wie viele Menschen lassen sich überhaupt jährlich in Bayern und im Landkreis einbürgern?

Vergangenes Jahr erhielten in Bayern 28.336 ausländische Personen die deutsche Staatsbürgerschaft. Dies sind nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik 5178 Personen mehr als 2021. 74 Prozent der Eingebürgerten behielten ihre frühere Staatsangehörigkeit. Zum Zeitpunkt ihrer Einbürgerung haben 51 Prozent eine europäische, 38 Prozent eine asiatische, sieben Prozent eine afrikanische und drei Prozent eine amerikanische Staatsangehörigkeit. Weniger als zwei Prozent besitzen eine australische Staatsangehörigkeit, sind staatenlos oder weisen eine ungeklärte Staatsangehörigkeit auf. Nach den fünf häufigsten Herkunftsländern gegliedert, stellen Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit mit 5803 Eingebürgerten erstmals die größte Gruppe, gefolgt von Personen aus Rumänien (2574), der Türkei (2365), dem Kosovo (1533) und dem Irak (1418).

