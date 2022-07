Landkreis Günzburg

vor 2 Min.

Eine Institution des Landratsamtes geht in den Ruhestand

Gudrun Reiter war 38 Jahre in Diensten des Landratsamtes, sie hat mit drei Landräten zusammengearbeitet. Nun ist die 65-Jährige von Landrat Hans Reichhart in den Ruhestand verabschiedet worden.

Plus Die Juristin Gudrun Reiter wird im Kreistag von Landrat Hans Reichhart verabschiedet. Im Gremium gibt es ein neues Mitglied.

Von Walter Kaiser

Gudrun Reiter war das, was man landläufig eine Institution nennt. Etwa 38 Jahre war die Juristin in Diensten des Landratsamtes, von Oktober 1984 bis heute hat sie mit drei Landräten – Georg Simnacher, Hubert Hafner und Hans Reichhart – zusammengearbeitet. Nun ist die 65-Jährige von Landrat Reichhart in den Ruhestand verabschiedet worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen