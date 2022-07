Landkreis Günzburg

Eineinhalb Millionen Euro für weitere Digitalisierung der Schulen

Plus Der Landkreis will unter anderem ein regionales Schulrechenzentrum aufbauen. Im Kreistag wird Kritik am Freistaat laut.

Von Walter Kaiser

Die weitere Digitalisierung der Schulen ist ein absolutes Muss – das hat zuletzt die Corona-Pandemie eindringlich vor Augen geführt. 13 weiterführende Schulen mit derzeit etwas mehr als 6500 Schülerinnen und Schülern sind in der Trägerschaft des Landkreises. Der nimmt nun viel Geld in die Hand, um die digitale Infrastruktur an seinen Schulen zu verbessern sowie allen Kindern und Jugendlichen an den 13 Schulen ein digitales Endgerät zu beschaffen. Den Plänen der Kreisverwaltung hat nach dem Schulausschuss auch der Kreistag einhellig zugestimmt. Dabei wurde aber deutliche Kritik am Freistaat Bayern geübt.

