Endlich wieder Fasching! Wir suchen die kreativsten Kostüme unserer Leser

In diesem Jahr sind wieder große Faschingsfeiern möglich. Sie haben dafür ein besonders ausgefallenes, lustiges oder niedliches Kostüm? Schicken Sie uns Ihr Foto!

Der Fasching ist zurück im Landkreis Günzburg – und damit auch die Gelegenheit, sich ausgiebig zu kostümieren. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob klassisch als Clown, schaurig als Hexe oder in der Gruppe als ganze Packung Süßigkeiten, auf den Bällen und Partys in der Region sind bereits zahlreiche bunte Inspirationen zu sehen. Wir finden: Es wird Zeit, sich wieder zu zeigen und gemeinsam Fasching zu feiern.

Jetzt mitmachen: Wir suchen die schönsten Faschingskostüme aus dem Landkreis Günzburg

Deswegen suchen wir die schönsten Fotos unserer Leserinnen und Leser im Faschingskostüm. Schicken Sie uns Ihr Bild an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Betreff „Faschingskostüm“. Teilen Sie uns bitte mit, wer auf dem Foto zu sehen ist und wer das Bild gemacht hat, wo es entstanden ist und gerne auch, welche Geschichte sie mit Ihrem Kostüm verbinden. War das Kostüm ein echter Spontankauf oder trägt Ihr Kind vielleicht sogar die Verkleidung aus Ihrer eigenen Kindheit? Haben Sie in der Gruppe gebastelt oder sogar das ganze Kostüm selbst genäht? Wir sind gespannt auf Ihre Bilder und Geschichten! Nur wenn uns alle Informationen vorliegen, kann das Foto im Voting berücksichtigt werden. Das Bild sollte im Hochformat gemacht werden. Der Einsendeschluss ist Mittwoch, 15. Februar um 15 Uhr.

Mit einer Einsendung erklären Sie sich bereit, dass das Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Deshalb müssen auch alle darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. Bitte beachten Sie auch den Datenschutzhinweis. (AZ)

Übrigens: Einen Überblick aller großen Faschingsumzüge in der Region haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch