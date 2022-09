Landkreis Günzburg

Energiekosten treffen mit voller Wucht Lebensmittelhandwerk im Kreis Günzburg

Auch das Brezl-Backen kostet Strom. Viele Unternehmen in der Region haben an den hohen Strompreisen zu knabbern.

Plus Jeder spricht über Teuerungen beim Gas. Dabei treffen auch die explodierenden Strompreise viele Betriebe mitten ins Mark. Vor allem Bäcker und Metzger sind betroffen.

"Der Bauch dick und die Ärmle schlank", so hat a gscheite Brezl für Bäckermeister Jörg Hurler auszusehen. Mit schnellen Bewegungen schlingt er den Teig zur Breze. Flink und leidenschaftlich sieht es aus, wenn Hurler mit seinem Bäckerteam die Backwaren in der Günzburger Bäckerei herstellt. Den Traditionsbetrieb führt er in dritter Generation. Doch mit Blick auf die explodierenden Energiekosten wird ihm angst und bange. Viele Bäckereien und Metzgereien kämpfen um ihre Existenz. Sollen sie die Energiekrise überleben, muss die Politik schnell handeln.

