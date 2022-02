Landkreis Günzburg

vor 49 Min.

Er ist der neue Herr über die Finanzen des Landkreises Günzburg

Plus Mit Beginn des neuen Jahres ist Fabian Ruf im Landratsamt auf die Stelle des Kreiskämmerers gewechselt. Für ihn war es ein Sprung ins kalte Wasser.

Von Heike Schreiber

Zahlen waren schon immer sein Ding. Die in der Schule allerdings weniger, den Matheunterricht ließ Fabian Ruf irgendwie über sich ergehen. Seine Leidenschaft sind Zahlen, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern "die gelebt werden". 17 Jahre war der gebürtige Krumbacher in der Welt der Steuern zu Hause, mit Jahresbeginn wagte der 37-Jährige einen Wechsel: Weil der bisherige Kreiskämmerer Gernot Korz eine neue Abteilung innerhalb des Landratsamts übernahm, löste ihn Fabian Ruf auf dem freigewordenen Posten ab. Von einem "Sprung ins kalte Wasser" spricht der zweifache Familienvater, hinein in die Welt der Finanzen und der Finanzplanung. In nur wenigen Tagen steht seine erste große Reifeprüfung an.

