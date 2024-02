Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Ergebnis der Jury: Hier kommt der beste Krapfen aus dem Landkreis her

Plus Drei Bäckereien aus dem Kreis Günzburg haben beim Voting für den besten Krapfen vorn mitgespielt. Beim Probieren wurde es spannend – nicht jedes Jurymitglied stimmte gleich.

Eigentlich isst er am liebsten die Krapfen "seiner Elisabeth", erzählt Willi Fischer vom Heimatverein Krumbach und Erfinder des Schlorperbaums. Denn seine Frau mache einfach die besten. Dennoch ist er gern am Dienstag vom Süden des Landkreises in die Redaktion der Günzburger Zeitung gekommen, um als Faschingsexperte Teil unserer Krapfen-Fachjury zu sein. Die Krapfen dreier Bäckereien aus dem Kreis Günzburg traten gegeneinander in einer Blindverkostung an, um am Ende herauszufinden, welcher denn nun wirklich der beste ist. Die Vorauswahl haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, bereits in der Online-Abstimmung getroffen.

Neben Fischer sind zur Verköstigung Landrat Hans Reichhart, GZ-Redakteurin Celine Theiss, Mike Tögel, Vizepräsident des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine (BSF) und Gisela Bayer, Häsmeisterin vom Günzburger Stadtbutz geladen gewesen – und haben diese Einladung sehr gern alle angenommen.

