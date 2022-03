Landkreis Günzburg

Benefizkonzert für Ukrainer in Ichenhausen ergreift das Publikum

Plus Wie der Wahnsinn des Krieges in der Ukraine und die Sehnsucht nach Frieden bei einem Benefizkonzert in der Kirche in Ichenhausen thematisiert worden sind.

Von Gertrud Adlassnig

Eine Stunde Musikgenuss, aber auch Nachdenklichkeit und Positionierung gegen Krieg und für Frieden haben die Besucher des sonntäglichen Benefizkonzerts in der Pfarrkirche Ichenhausen erlebt. Gespendet wurde in die am Eingang aufgestellten Körbe reichlich. Der Aufforderung von Hausherr Pater Joachim Geilich, im Körbchen möge es nicht klimpern, sondern rascheln, kamen die Gäste großzügig nach.

