Erneut gibt es nur reduzierte Schuleingangsuntersuchungen

Plus Gesundheitsämter waren während der Pandemie zum Teil überfordert. Wie dies die Schuleingangsuntersuchung beeinflusst hat und welche Änderungen es im Kreis Günzburg gibt.

Schulranzen, Schultüte und Schuleingangsuntersuchung – alles gehört zur Einschulung dazu. Während sich bei den Schülern alles um die Schultüte und den -ranzen dreht, steht bei den Eltern ein anderer Punkt im Fokus: die Untersuchung, die in allen Bundesländern Pflicht ist. In den vergangenen Jahren kam es allerdings öfters zu Problemen durch die Corona-Pandemie. Pressesprecherin des Landratsamts Günzburg Angela Brenner und Schulamtsdirektor Robert Kaifer erklären, wie die Untersuchungen nun ablaufen und wofür sie gut sind.