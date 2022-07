Erneute Schockanrufe in Günzburg

Die Betrugsmasche der Schockanrufe ist glücklicherweise bekannt. Eine Günzburger Rentnerin erhielt eine scheinbar schlechte Nachricht. Doch sie reagierte richtig.

Immer wieder versuchen Betrügerinnen und Betrüger mit perfiden Methoden an das Geld von rechtschaffenen Bürgern zu gelangen. Laut Polizeiangaben kam es im Landkreis Günzburg wieder vermehrt zu Schockanrufen von Telefonbetrügern, die jedes Mal leer ausgehen mussten. Besonders dreist gab sich am Dienstagvormittag ein Anrufer gegenüber einer 75-jährigen Frau als "Günzburger Polizei" aus und erzählte dieser vom angeblichen Unfall ihres Sohnes. Dieser wäre in Ulm passiert und der Unfallgegner wäre schwer verletzt worden. Die Dame erkannte den Betrug, da sie keinen Sohn hat. Sie fragte nach einigen Details beim angeblichen Polizisten, woraufhin dieser das Gespräch beendete.

Resolute Günzburger Rentnerin bietet Betrüger Paroli

Ähnlich dreist war laut Polizeiangaben der Anruf bei einer 81-jährigen Günzburgerin. Hier gab der Anrufer vor, von der „Polizei Neu-Ulm“ zu sein. Er erklärte, dass er keine guten Nachrichten hätte. Die resolute Rentnerin reagierte besonnen und fragte prompt, ob er einer dieser Menschen sei, die älteren Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Hierauf legte der Betrüger kommentarlos auf. In zwei weiteren Fällen wurden „Europol“-Anrufversuche mitgeteilt. In beiden Fällen gingen die Angerufenen auf die Weisungen einer englischsprachigen Bandansage nicht ein, sondern beendeten das Telefonat. (AZ)