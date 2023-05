Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Erste Woche Deutschland-Ticket: Nicht jeder im Landkreis steigt ein

Plus Das vergünstigte Reisen mit dem Regionalverkehr ist wieder möglich. Der VVM und Passagiere erzählen, wie das Ticket ankommt. Einen verschlägt es schon nach Sylt.

Von Nadine Ballweg

Mit zwei großen Koffern steht Klaus Weber aus Jettingen-Scheppach an den Gleisen des Günzburger Bahnhofs. Gemeinsam mit seiner Frau ist er auf dem Weg zum Münchner Flughafen. Von dort geht es weiter nach Indonesien. Das neu eingeführte Deutschland-Ticket habe er für diese Reise nicht in Betracht gezogen, und auch in Zukunft will er es "eher nicht" abonnieren, sagt er. Zum einen habe es das Angebot noch nicht gegeben, als er die Reise buchte. Zum anderen habe er viele schlechte Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Erst "wenn die Bahn zuverlässiger ist, ist es eine wirklich interessante Sache". Ansonsten sehe er auch keinen Mehrwert darin, innerhalb des Landkreises den vergünstigten Busverkehr nutzen zu können. Mit dieser Meinung ist er nicht allein, wie sich später zeigen wird.

Nach langem Warten ging das Deutschland-Ticket, auch 49-Euro-Ticket genannt, am Maifeiertag 2023 an den Start. Die digitalen QR-Codes und Chipkarten, die seit Beginn des Vorverkaufs am 3. April auf ihre Benutzung warten, sind nun gültig und versprechen bundesweit vergünstigte Mobilität in Bussen und Bahnen. Doch wer sich nur wenige Tage nach der Einführung des ÖPNV-Allrounders an Bahn- und Bussteigen in Günzburg und Krumbach umhört, dem offenbart sich keine überschwängliche Euphorie über das Aboticket.

