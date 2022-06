Erster Affenpocken-Fall im Landkreis Günzburg: Alle Kontaktpersonen verständigt

Ein Mann aus dem Kreis Günzburg hat sich im europäischen Ausland mit dem Affenpockenvirus infiziert. Derzeit muss er sich isolieren. Es ist einer der ersten Fälle in Bayern.

Im Landkreis Günzburg ist der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Das teilt das Landratsamt Günzburg am Donnerstagvormittag mit. Deutschlandweit gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) inzwischen 57 Affenpocken-Fälle (Stand: 2. Juni). Betroffen sind neun Bundesländer, darunter auch Bayern und Baden-Württemberg. Die Fälle in Deutschland stehen laut RKI im Zusammenhang mit weiteren Affenpocken-Fällen, die im Mai 2022 in verschiedenen Ländern außerhalb Afrikas registriert worden sind. Der Fall in Günzburg ist einer der ersten in ganz Bayern. Vor wenigen Tagen wurden die ersten Affenpocken-Ansteckungen in München und Ansbach bekannt.

Affenpocken-Fall in Günzburg: Mann hat sich vermutlich im Urlaub infiziert

Affenpocken kommen endemisch in West- und Zentralafrika vor. Von Nagetieren können sie dort auch auf Menschen übertragen werden. In europäischen Nagetierpopulationen kommen sie nicht vor. Eine Übertragung der Affenpocken von Mensch zu Mensch oder auch über kontaminierte Gegenstände ist möglich, vornehmlich durch direkte und enge Kontakte.

Der Patient aus dem Landkreis Günzburg hat sich vermutlich im Urlaub infiziert. Laut des Pressesprechers des Landratsamtes habe sich die Person im europäischen Ausland aufgehalten. Wo genau und welche Symptome der Patient habe, darf der Sprecher nicht mitteilen. Der Mann habe sich kurze Zeit nach Auftreten der ersten Symptome selbst zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben und wurde dort von Beginn an isoliert. "Die Kontaktpersonen wurden bereits alle verständigt", sagt der Sprecher weiter. Noch bis Mitte Juni müsse der Patient in Quarantäne bleiben. Momentan befinde er sich schon auf dem Weg der Genesung und hätte bislang einen relativ milden Verlauf. Der Landkreis Günzburg muss aufgrund dieses einen Falles noch keine Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung verordnen.

Noch keine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Günzburg

Nach derzeitigem Wissen des RKI ist für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforderlich, deshalb kann gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass der Ausbruch in Deutschland begrenzt werden kann. "Das RKI beobachtet die Situation weiter sehr genau und passt seine Einschätzung dem aktuellen Kenntnisstand an", teilt das Institut auf seiner Internetseite mit. Unter www.rki.de/affenpocken stellt das RKI eine Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte zu Verdachtsabklärung und Maßnahmen bei Affenpocken, Empfehlungen zum Umgang mit Infizierten und Kontaktpersonen und Hinweise zur Diagnostik zur Verfügung. (AZ, sohu)

Lesen Sie dazu auch