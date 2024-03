Erster Ehrenamtstreff im Kreis Günzburg

Das Freiwilligenzentrum Stellwerk ist in neue Räume umgezogen. Dort soll jetzt ein regelmäßiger Austausch mit Ehrenamtlichen aus dem Landkreis stattfinden.

Sich auf ein Ehrenamt einzulassen, ist nicht leicht. Manchmal wirft die freiwillige Tätigkeit in Vereinen oder Einrichtungen Fragen auf oder ist unerwartet schwierig. Auch fehlt der gemeinsame Austausch mit Gleichgesinnten außerhalb des gewohnten Umfeldes. Um andere ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Günzburg kennenzulernen, lädt das Freiwilligenzentrum Stellwerk am Dienstag, 19. März zum ersten Ehrenamtstreff ein.

Was läuft gut? Wie handhabt ihr das? Wie löst ihr dieses Problem? Gleichgesinnte bietet sich mit diesem neuen Format die Möglichkeit, in ungezwungener und lockerer Atmosphäre sich auszutauschen, aktuelle Themen anzugehen und sich über verschiedene Themen zu informieren.

Das Freiwilligenzentrum stellt seine neuen Räume in Günzburg vor

Gleichzeitig freut sich das Stellwerk-Team um Leiterin Inge Schmidt, den Gästen die neuen Räumlichkeiten des Freiwilligenzentrums in der Heidenheimerstraße 22 in Günzburg vorzustellen. Nach dem Umzug im vergangenen Frühjahr in das neue Bürogebäude hat sich das Team eingelebt und möchte Ehrenamtliche zu einem Umtrunk mit Imbiss einladen. Teilnehmen können alle, die sich freiwillig engagieren – ganz egal in welchem Bereich. In dieser gemeinsamen Zusammenkunft können Engagierte ihr Tun reflektieren, die eigenen Erfahrungen und aktuelle Entwicklungen teilen oder sich zu anstehenden Projekten auszutauschen, Fragen stellen und Antworten suchen. Das Treffen ist zudem auch offen für alle, die sich noch nicht ehrenamtlich engagieren, aber Lust darauf hätten.

Inge Schmidt, Leiterin des Stellwerks zur neuen Plattform: „Wir möchten mit dem Ehrenamtstreff unsere Ehrenamtlichen im Landkreis würdigen, sie zu einem ungezwungenen Austausch mit Gleichgesinnten einladen und über das breite Engagementsangebot des Freiwilligenzentrums berichten. Gleichzeitig informieren wir Interessierte über Möglichkeiten und Ideen, wie sie sich mit ihren Fähigkeiten in der Gesellschaft einbringen können.“

Der Ehrenamtstreff soll zukünftig in regelmäßigen Abständen dreimal im Jahr im Stellwerk stattfinden. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr und ist bis 20 Uhr angesetzt. Eine Anmeldung bis 15. März per E-Mail info@fz-stellwerk.de oder telefonisch unter 08221/9301010 ist erwünscht, die Teilnahme ist kostenlos. (AZ)