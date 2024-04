Erstes Freibad im Landkreis gibt Eröffnungstermin bekannt

Bei günstiger Wetterlage öffnet das Städtische Freibad in Burgau am Samstag, 4. Mai. Ein Vorverkauf findet statt.

Das Städtische Freibad in Burgau wird bei günstiger Wetterlage ab Samstag, 4. Mai, spätestens ab Samstag, 11. Mai, und voraussichtlich bis Sonntag, 8. September 2024 geöffnet sein. Das teilt die Stadt Burgau mit. Das Bad ist beheizt. Die täglichen Öffnungszeiten sind von Mai bis September von neun bis 20 Uhr. Ein Vorverkauf an der Freibadkasse findet am Donnerstag, 2. Mai, 13-18 Uhr, und Freitag, 3. Mai, 9-17 Uhr, statt. Außerdem können über den Online-Ticket-Shop freibad-tickets.burgau.de Karten und Wertgutscheine erworben werden. Vorhandene Zehnerkarten in Papierform müssen ausgetauscht werden. Wenn Besucherinnen und Besucher diese durch eine Chipkarte austauschen möchten, wird 2,50 Euro Pfand erhoben. Sonstige Informationen sind auf der Internetseite unter www.burgau.de/Freibad zu finden. Kurzfristige Änderungen beibehalten.

Ein genaues Datum für die Eröffnung steht in den anderen Freibädern im Landkreis noch nicht fest. Meist öffnen das Waldbad in Günzburg und das Krumbacher Freibad Mitte Mai – je nach Wetterlage. Im Waldbad laufen derzeit noch Sanierungsarbeiten, unter anderem wird es einen neuen Gastronomiebereich geben. Man sei gut im Zeitplan, wie Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck kürzlich mitteilte. (AZ)

