Hier gibt es Hilfe für Kinder, deren Eltern psychisch krank sind

Die Beratungsstelle für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil zeigt auf einem Fachtag, was Familien mit psychischen Erkrankungen erleben.

Im Raum Günzburg ist ein Netzwerk entstanden, das bundesweit einzigartig ist. Es fängt Kinder seelisch erkrankter Eltern auf und gibt den Familien Hilfen. Um dieses Netzwerk sichtbar zu machen und zu zeigen, „wie weit Günzburg streut“, fand ein Fachtag „Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern“ im Festsaal des Bezirkskrankenhauses (BKH) statt. Einen großen Anteil am Auf- und Ausbau hat Susanne Kilian. Mit dem Fachtag verabschiedete sie sich in den Ruhestand.

Wenn ein Vater oder eine Mutter zum Beispiel an Depressionen erkrankt, dann belastet die Diagnose und ihre Folgen die ganze Familie. Besonders oft leiden Kinder darunter. Nicht nur deshalb war für die 66-jährige Diplom-Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin Susanne Kilian der Fachtag ein ganz besonderer Tag. Zum einen durfte sie die Veranstaltung moderieren, zum anderen war es ihr letzter Arbeitstag nach 15 Jahren BKH (vorher Universität Ulm). 17 Jahre lang stand sie an der Spitze der Beratungsstelle, dem Unterstützungsangebot für Familien mit einem psychisch belasteten Elternteil am BKH. Susanne Kilian hat in dieser Zeit nicht nur hunderte Familien beraten, sondern sie hat auch das Netzwerk ausgebaut und mit Leben erfüllt, stellte der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Prof. Matthias W. Riepe, fest. Man sei traurig, so Riepe, dass eine verdiente Mitarbeiterin in den Ruhestand gehe und man freue sich andererseits, dass es trotzdem weitergehe. Kilians Nachfolger ist der 28-jährige Sozialpädagoge und angehende Familientherapeut Stephan Knoll.

Betroffene Kinder sind oft verunsichert und benötigen Hilfe

„Familien sprechen oftmals nicht über psychische Erkrankungen, schotten sich von der Außenwelt ab. Kinder sind häufig verunsichert, fühlen sich allein gelassen“, weiß Knoll. Manche Kinder beziehen das krankhafte Verhalten der Eltern auf sich und geben sich selbst die Schuld. Sie übernehmen zum Teil elterliche Aufgaben, wie das Versorgen der Geschwister oder Tätigkeiten im Haushalt. „Nicht wenige sind besorgt, dass sie ihre Eltern verraten, wenn sie sich jemanden anvertrauen“, hat der Sozialpädagoge beobachtet. Deshalb sei es so wichtig, die betroffenen Kindern und deren Familien zu unterstützen.

„Die Zusammenarbeit zwischen der Erwachsenenpsychiatrie und der Jugendhilfe in unserem Landkreis ist von unschätzbarem Wert“, sagte die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab. Die Hilfen des Netzwerkes ermöglichten Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft. „Jedes Kind verdient eine sichere und liebevolle Umgebung“, so Wiesmüller-Schwab. (AZ)

Informationen darüber, welche Hilfen es gibt, erteilt die Beratungsstelle für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil unter der Telefonnummer 08221-9600 oder auf der Homepage www.bezirkskliniken-schwaben.de.