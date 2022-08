Essen auf Rädern: unterwegs mit dem Roten Kreuz im Kreis Günzburg

Mittagessen bringen, Probleme anhören, weiter zum Nächsten. Die Fahrer des BRK sind oft der einzige Kontakt für Senioren. Wir haben einen von ihnen begleitet.

7.00 Uhr: Schichtbeginn für Peter Riethmüller. Aus dem Kühlraum holt er die Gerichte für heute. Es gibt süßen Kirschmichel mit Vanillesoße, Paprikaschoten mit Hackfleischfüllung und gedünstetes Lachsfilet mit Rahmspinat und Salzkartoffeln. Als Vorspeise eine Erbsencremesuppe, als Nachtisch gibt es Kirschkuchen. Fein säuberlich packt Riethmüller die gekühlten Speisepakete in Styroporboxen. Der 71-Jährige ist heute für das Packen zuständig. Später wird er eine von fünf Touren im Landkreis Günzburg fahren und das Essen ausliefern. Wir haben ihn begleitet.