Etwa drei Prozent im Landkreis Günzburg bekamen Mindestsicherung

Rund 6,9 Millionen Menschen haben zum Jahreswechsel 2019/2020 in Deutschland Leistungen der sozialen Mindestsicherung bezogen. Im Landkreis waren es 3960.

Gemessen an der Gesamtbevölkerung lag zum Jahreswechsel 2019/2020 der Anteil der Leistungsempfängerinnen und -empfänger in Deutschland bei 8,25 Prozent (Vorjahr: 8,68 Prozent), im Kreis Günzburg lag die Quote bei 3,12 Prozent. Darin enthalten sind Hartz-IV-Empfänger, Asylbewerberinnen, Menschen, die krank sind und deshalb nicht arbeiten können oder deren Rente nicht ausreicht und die deshalb Sozialhilfe beziehen. Damit ist die Gesamtzahl der Empfängerinnen und Empfänger gegenüber dem Vorjahr um 156 gesunken (minus 3,79 Prozent). Im bundesweiten Vergleich bedeutet die hiesige Quote Platz 364 in einer Bundesliga auf der Basis des Anteils der Hilfsbedürftigen.

Weniger Hartz IV-Empfänger als 2018

Bundesweit lebt damit fast jeder Elfte in Deutschland von staatlicher Hilfe. In Bayern nahmen im jetzt ausgewerteten Zeitraum rund 568.700 Menschen und damit 4,33 Prozent der Bevölkerung (Vorjahr: 4,59 Prozent) Mindestsicherungsleistungen in Anspruch. Unter den 3960 Menschen, die im Landkreis Günzburg von Mindestsicherungsleistungen lebten, waren die meisten Hartz-IV-Empfangende. Gemeldet wurden 2056 Menschen in dieser Bevölkerungsgruppe und damit 169 weniger als Ende 2018.

Der Empfängerkreis unter der Überschrift ''Hartz IV'' lässt sich in Menschen, die 'Arbeitslosengeld II' erhalten und solche mit 'Sozialgeld' unterteilen. Damit werden Kinder und nicht erwerbsfähige Angehörige der vorgenannt ALG-II-Empfangenden statistisch erfasst. Wenn Väter oder Mütter arbeitslos sind, wirkt sich das über die Kinder also zusätzlich auf die Gesamtzahl aus: Der Statistik zufolge sank die Zahl der ALG-II-Beziehenden von 1516 (Ende 2018) auf 1431 (Ende 2019). Sozialgeld wiederum bezogen zuletzt 625, also 84 weniger als im Jahr davor.

Es gibt aber noch weitere Gruppen: Die Zahl der Grundsicherungsempfangenden im Alter und bei Erwerbsminderung im Kreis Günzburg kletterte um sieben (plus 0,5 Prozent) auf 1356. Und die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen sank um zwei oder minus 0,4 Prozent auf 475. (zds)