Landkreis Günzburg

17:00 Uhr

Fachklinik Ichenhausen lockert an Weihnachten und Silvester das Besuchsverbot

Bis jetzt galt an der Fachklinik Ichenhausen ein striktes Besuchsverbot. Nur in Ausnahmefällen wurden Angehörige zu den Patienten gelassen. An Weihnachten lockert die Einrichtung ihre strikten Regeln.

Plus Zumindest an den Feiertagen dürfen Besucher ihre Angehörigen in der Klinik in Ichenhausen wieder stundenweise sehen. Was in anderen Kliniken im Landkreis Günzburg gilt.

Von Heike Schreiber

Mit einem Besuchsverbot hat die Fachklinik Ichenhausen länger gewartet als andere Einrichtungen im Landkreis. Während beispielsweise in der Klinik in Krumbach seit 5. November keine Patientenbesuche mehr erlaubt sind, gilt diese Regelung in Ichenhausen erst seit Ende November. Jetzt überrascht die Fachklinik wieder mit einem anderen Weg und einer Sonderregelung: Zumindest an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und von Silvester bis zum 2. Januar sind Besucher zugelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen