Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Fällt der Hallensport im Kreis Günzburg dem Schnee zum Opfer?

Plus In der Günzburger Rebayhalle konnten am Wochenende nicht alle Handballpartien gespielt werden. Auch andere Hallen hatten Probleme wegen der Schneemassen.

Von Celine Theiss, Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Zuerst herrschte Bangen, dann Erleichterung für die Sportlerinnen und Sportler: Am vergangenen Wochenende konnten doch noch einige Handballspiele des VfL Günzburg stattfinden. Das stand zunächst auf der Kippe. Die Rebayhalle weist nämlich Defizite in der Statik auf, deshalb herrscht ein Betriebsverbot bei Schneelast auf dem Dach. Und auch andere Sportstätten im Landkreis haben mit den Folgen des heftigen Wintereinbruchs zu kämpfen.

In einem Expertenstab unter der Leitung von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig wurde von ihm entschieden, die Günzburger Feuerwehr mit der Räumung des Hallendachs zu beauftragen. Foto: Heike Schreiber

In einer Pressemitteilung der Stadt Günzburg hieß es am Freitag zunächst, dass die Sportstätte am Wochenende geschlossen bleibt. Das änderte sich jedoch. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig beauftragte noch am selben Tag die Freiwillige Feuerwehr, das Dach von Schnee und Eis zu befreien – das tat sie am Samstag. Laut der Pressestelle der Stadt klärte Jauernig mit einem Statiker, ob die Halle nach Freiräumung ohne Einsturzgefahr genutzt werden könne. Schließlich durften so am Wochenende trotz der widrigen Witterungsverhältnisse zwei Handballspiele in der Halle stattfinden. Auf dem sozialen Netzwerk Facebook bedankte sich der Sportverein für die Arbeit der Einsatzkräfte und lud diese zum nächsten Heimspiel auf ein Bier mit der Männermannschaft ein. Am Montag fand in der Rebayhalle auch der Schulsport wie üblich statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen