Fahrplanwechsel bei Bahn: Das ändert sich für den Kreis Günzburg

Es gibt eine Neuerung für einen ICE-Halt am Bahnhof in Günzburg. Was sich sonst im Fahrplan der Deutschen Bahn ab dem 12. Dezember ändert.

Die Deutsche Bahn stellt den Fahrplan einmal im Jahr auf Winterzeit um. Am Sonntag, 12. Dezember, ist es wieder so weit. Es gibt nicht viele Änderungen. Wer in Günzburg in den ICE steigen will, hat jetzt eine Option mehr.

ICE fährt später nach München und hält auch in Günzburg

Am Samstagabend fährt künftig noch zu später Stunde ein ICE aus Berlin über Stuttgart und Augsburg nach München und hält auch um 0.30 Uhr am Sonntag in Günzburg. "Diese Städte erreicht man damit neu auch noch eine Stunde später als bislang schnell und umsteigefrei", teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. In die entgegengesetzte Richtung fährt am Sonntagmorgen dann auch ein ICE.

Die Züge zwischen Günzburg und Ulm und zwischen Günzburg und Augsburg fahren weiter wie bisher. "Wir haben keine Veränderungen in der Ost-West-Richtung festgestellt", sagt Erol Yazgac vom Fahrgastverband Pro Bahn in Bayern. 2022 gebe es aber Veränderungen in der Region, wenn die Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen in Betrieb gehen soll. "Da verändern sich die Taktungen und die Fahrtzeiten." Größere Veränderungen gebe es im Landkreis Günzburg in diesem Jahr nicht, wohl aber im Allgäu.

Mit dem Fahrplanwechsel kommen neue Züge für das Illertal

Das Illertal kann sich ab Ende dieses Jahres über Neufahr­zeuge freuen: Es wird eine neue schnelle Express­ver­bindung von Ulm über Memmingen nach Oberstdorf (RE 75) und Lindau (RE 77) geben. 15 Neufahrzeuge bedienen auch die kleineren Stationen zwischen Ulm und Memmingen (Regio-S-Bahn-Linie RS 7) sowie zwischen Ulm und Weißenhorn (RS 71). Diese Informationen teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mit.

Bei den Fahrplänen der Mittelschwabenbahn ändert sich im Dezember nichts – die Züge zwischen Mindelheim und Günzburg (RB 78) sollen jedoch zum Fahrplanwechsel moderni­sierte Triebwagen bekommen, berichtet die BEG. (sohu, pibo)

