Landkreis Günzburg

14:35 Uhr

Falsche Polizeibeamte haben es wieder im Kreis Günzburg versucht

Am Montag haben es Betrüger in der Region versucht: Alle Bürger erkannten die Betrugsversuche am Telefon, sodass es zu keinem Schaden kam.

Bei mehreren Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis Günzburg sind am Montag betrügerische Anrufe angeblicher Polizeibeamten eingegangen. Die Betrugsversuche wurden jeweils erkannt, so dass es zu keinem Vermögensschaden im Bereich kam, teilt die Polizei mit. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Günzburg nochmals auf die Betrugsform hin. Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte aus. Im Rahmen der telefonischen Kontaktaufnahme wird zumeist vorgegaukelt, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen kam und vor Ort Notizen mit Adressen für weitere Einbrüche gefunden wurden. Auf dieser Liste ist angeblich auch die Adresse der angerufenen Person enthalten. Die Betrüger versuchen regelmäßig, Auskunft über die im Haus befindlichen Wertsachen zu erhalten und fordern zum Schutz, die Herausgabe an einen weiteren Polizeibeamten, der später persönlich vorbeikommt. Schützen kann man sich vor derartigen Betrugsfallen mit einfach Mitteln. Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, Wertgegenstände werden von der Polizei nicht abgeholt.

Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag und kontaktieren Sie die örtlich zuständige Polizeidienststelle. (AZ)

