Landkreis Günzburg

vor 25 Min.

Der Fasching im Kreis Günzburg verlief friedlich – bis auf wenige Ausnahmen

Plus Als "störungsfrei und ruhig" fasst die Polizei die Faschingssaison im Landkreis Günzburg zusammen. Doch ein Vorfall in Balzhausen hatte Folgen – auch für einen Beamten.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Spätestens wenn die Polizei von einem weißen Einhorn, das einen Betrunkenen schlägt, berichtet, weiß man, der Faschingshöhepunkt ist erreicht. Wochenlang wurde gefeiert, getanzt, gejubelt und auch Alkohol getrunken im Landkreis Günzburg. Zeit für eine Bilanz.

Wenn der Alkohol fließt, sinkt die Hemmschwelle: Das trifft auf fast alle Einsatzberichte der Polizeien im Landkreis Günzburg während der Faschingssaison zu: Betrunken waren viele, die tätlich wurden. Zu einer Schlägerei ist es etwa in der Nacht zum Faschingsdienstag in Burgau gekommen. In einem Lokal in der Käppelestraße sind nach Angaben der Polizei ein 20-Jähriger und ein 36-Jähriger gemeinschaftlich auf einen 24-Jährigen losgegangen. Sie sollen ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Allerdings musste der Geschädigte nicht ins Krankenhaus gebracht werden, er wurde leicht verletzt. Wer den Vorfall beobachten konnte, soll sich telefonisch unter 08222/96900 bei der Inspektion Burgau melden. Es sind die "normalen" Faschingsvorkommnisse, mit denen die Einsatzkräfte in dieser Saison zu tun hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen