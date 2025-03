Termine im Überblick: So feiert der Landkreis Günzburg den Fasching

Heuer wird es wieder ein langer Fasching: Bis Anfang März können Faschingsfreunde im Kreis Günzburg die tollen Tage feiern. Los geht es am 7. Januar in Günzburg, dann wird der Stadtbutz geweckt. Startschuss für die vielen Bälle und Prunksitzungen ist in Dürrlauingen. In Münsterhausen schlängelt sich nach einem Jahr Pause wieder der Gaudiwurm durch den Ort. In Kötz hingegen findet erstmals kein Faschingsumzug statt. Wir haben eine Übersicht über die Faschingstermine 2025 zusammengestellt – und ergänzen etwa fehlende Termine gerne noch in unserem Online-Artikel. Termine nehmen wir gerne unter redaktion@guenzburger-zeitung.de entgegen.

Diese Faschingsumzüge stehen im Landkreis Günzburg 2025 an

Landensberg: Samstag, 8. Februar, 13.66 Uhr

Balzhausen: Sonntag, 9. Februar , 13.30 Uhr

Münsterhausen : Samstag, 22. Februar, 18 Uhr (Nachtumzug)

Offingen : Sonntag, 16. Februar

Unterknöringen: Samstag, 1. März, 14.11 Uhr

Waldstetten: Sonntag, 2. März, 14 Uhr

Burgau: Rosenmontag, 3. März, 13.33 Uhr

Jettingen: Faschingsdienstag, 4. März, 13 Uhr

Icon Galerie 129 Bilder Nach dem Umzug ist vor der großen Party: Rund 4000 Menschen feierten Samstagnacht in Münsterhausen gemeinsam zu Faschingshits und Partymusik.

Das sind die Faschingstermine in Breitenthal/Deisenhausen

Montag, 3. März: Rosenmontagsball des DCC Deisenhausen, 20 Uhr

Dienstag, 4. März: Kinderball und Faschingsausklang in Breitenthal, 13.30 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Burgau

Donnerstag, 27. Februar: Trommlerball, 20 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Burtenbach

Samstag, 1. März: Ski-Ball des TSV Burtenbach in der Burggrafenhalle

Das sind die Faschingstermine in Günzburg

Dienstag, 4. März: Narrenbaumfällen Günzburg am Marktplatz, 16.45 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Haldenwang

Sonntag, 2. März: Lumpenball im Bürgersaal, 19 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Harthausen

Freitag, 28. Februar: Hexenball, Rettenbach Gemeindehalle, 18.30 Uhr

Dienstag, 4. März: Kehraus, Rettenbach Gemeindehalle, 18 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Jettingen-Scheppach

Sonntag, 2. März: Burkhardia Fähnrichsball, 20 Uhr

Montag, 3. März: Rosenmontagsball der Faschingsfreunde Freihalden, Freihalden Sportheim, 19 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Kötz

Dienstag, 4. März: Kehraus im Vereinsheim, 19.30 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Leipheim

Mittwoch, 26. Februar: Kinderball in der Güssenhalle, 13.30 Uhr

Freitag, 28. Februar: Schlagernacht in der Güssenhalle, 19 Uhr

Samstag, 1. März: Seniorennachmittag in der Güssenhalle, 13.30 Uhr

Dienstag, 4. März: Kehraus in der Güssenhalle, 19.30 Uhr

Das sind die Faschingstermine in Waldstetten

Donnerstag, 27. Februar: Narraball, 20 Uhr

Sie haben noch nicht genug vom Fasching? Auf dieser Karte finden Sie alle Umzüge in der Region im Überblick.

Nicht nur Vorfreude: Hier hat der Landkreis bereits gefeiert

So feierte Balzhausen

Samstag, 11. Januar: Krönungsball im Adlersaal, 20 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Ball für Alle im Adlersaal, 14 Uhr

Samstag, 25. Januar: Prunksitzung im Adlersaal , 20 Uhr

Freitag, 7. Februar: Großer Jubiläumsball im Ziegelstadel, 20 Uhr

Samstag, 8. Februar: Kinder- & Teeniegardetreffen im Ziegelstadel, 11 Uhr, Großes Gardetreffen im Ziegelstadel 20 Uhr

Freitag, 14. Februar: Teenieball im Adlersaal, 18.30 Uhr

So feierte Breitenthal/ Deisenhausen

Samstag, 1. Februar: Bunte Faschingsnacht des DCC Deisenhausen, 20 Uhr

Sonntag, 2. Februar: 1. Kinderball des DCC Deisenhausen, 14 Uhr

Samstag, 15. Februar: Ball der Vereine Breitenthal, 20 Uhr

Sonntag, 16. Februar: 2. Kinderball des DCC Deisenhausen, 14 Uhr

So feierte Burgau

Samstag, 11. Januar: Hofball der Burgavia, eleganter Schwarz-Weiß-Ball mit der Band Weekend, 19.30 Uhr

Samstag, 1. Februar: Teenagerprunksitzung mit Programm von Teenies – für Teenies, 16 Uhr

Sonntag, 2. Februar: Kinderball, 14 Uhr

Freitag, 14. Februar: 21. Burgammer Narren-Sitzung der m+m's in der Kapuzinerhalle, 19 Uhr

Samstag, 15. Februar: Faschingstreiben mit Aftershowparty, 18 Uhr

Sonntag, 16. Februar: Bunter Nachmittag, 14 Uhr

Icon Galerie 62 Bilder Glänzende Shows und beste Stimmung brachten die Burgauer Kapuziner-Halle zum Beben.

So feierte Bibertal

Samstag, 1. Februar: Faschingsparty des Musikvereins Eintracht Kissendorf in der Mehrzweckhalle Kissendorf, 20 Uhr

So feierte Burtenbach

Samstag, 15. Februar: Kinderball des TSV Burtenbach in der Burggrafenhalle

So feierte Dürrlauingen

Freitag, 10. Januar: Narrenbaumstellen am Vereinsheim Dürrlauingen, 19 Uhr; Narrenball, Turnhalle, 20 Uhr

Sonntag, 26. Januar: Bunter Nachmittag

Samstag, 15. Februar: Jugendball

Sonntag, 16. Februar: Kinderball

Freitag, 21. Februar: Dürrlaria-Ball

So feierte Günzburg

Dienstag, 7. Januar: Fasnachtswecken Stadtbutz Günzburg am Stadtturm, 18 Uhr

Samstag, 18. Januar: Rathaussturm und Narrenbaumstellen Stadtbutz Günzburg, 10 Uhr

Samstag, 1. Februar: Kinderball beim Schützenverein Eintracht Leinheim, 13.33 Uhr

Samstag, 15. Februar: Faschingsball beim Schützenverein Eintracht Leinheim, 19 Uhr

So feierte Haldenwang

Samstag, 11. Januar: Eröffnungsball der Haldenwanger Gaudi im Bürgersaal, 19 Uhr

Freitag, 17. Januar: Haldenwang‘r Furzafang‘r, Narrenandacht, Pfarrkirche, 19 Uhr

Freitag, 17. Januar: Haldenwang‘r Furzafang‘r, Ball der Freundschaft 2.0 (geschlossene Gesellschaft), Bürgersaal, 20 Uhr

Samstag, 1. Februar: Kinderball I der Haldenwanger Gaudi im Bürgersaal, 14 Uhr

Sonntag, 2. Februar: Kinderball II der Haldenwanger Gaudi im Bürgersaal, 13.30 Uhr

Samstag, 8. Februar: Haldenwang‘r Furzafang‘r, Guggensternmarsch/Monsterkonzert, Ortsmitte, 16 Uhr, anschließend Narrenbaumstellen

Samstag, 8. Februar: Narrenparty „22 Jahre NZ Haldenwang“ Kuahstall/Bürgersaal, 17.30 Uhr

Samstag, 15. Februar: Haldenwanger Straßen-Gaudi am Rathausplatz, 11 Uhr

So feierte Harthausen

Sonntag, 12. Januar: Narrenbaumstellen beim Schloss, 14 Uhr

Samstag, 18. Januar: Eröffnungsball, Rettenbach Gemeindehalle, 19.30

Sonntag, 19. Januar: Kinderball Rettenbach Gemeindehalle, 14 Uhr

Samstag, 8. Februar: CCH meets Friends, Rettenbach Gemeindehalle, 19.30 Uhr

Sonntag, 9. Februar: Bunter Nachmittag, Rettenbach Gemeindehalle, 14 Uhr

So feierte Jettingen-Scheppach

Sonntag, 16. Februar: Burkhardia Kinderball, Turn- und Festhalle Jettingen, 14 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Faschingsfreunde Freihalden Faschingsmesse/Narrenbaumstellen 8.45 Uhr

So feierte Unterknöringen

Samstag, 18. Januar: Hofball in der Schulturnhalle , 19 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Kinderball in der Schulturnhalle

Freitag, 31. Januar: Jugendprunksitzung in der Schulturnhalle, 18 Uhr

Samstag, 1. Februar: Prunksitzung Nacht der Narren und Garden in der Schulturnhalle, 18 Uhr

So feierte Konzenberg

Samstag, 11. Januar: Fasching-Opening Party, im Sportheim Konzenberg, Beginn 19.30 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Kinderball, im Sportheim Konzenberg, 13.30 Uhr

So feierte Kötz

Samstag, 11. Januar: Hofball, Günzhalle, Beginn 19.30 Uhr

Sonntag, 12. Januar: Narrenbaumstellen auf dem Dorfplatz, 14.33 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Kinderball I in der Günzhalle, 13.30 Uhr

Samstag, 25. Januar: Zunftabend in der Günzhalle, 19 Uhr

Sonntag, 26. Januar: Seniorennachmittag in der Günzhalle, 13 Uhr

Samstag, 1. Februar: Bunter Abend, Vereinsheim, 19.30 Uhr

Samstag, 15. Februar: Erstes Garde-Treffen, Günzhalle, 11 Uhr

Samstag, 15. Februar: Erstes Männerballett-Treffen, Günzhalle, 19.30 Uhr

Sonntag, 16. Februar: Kinderball II in der Günzhalle, 13.30 Uhr

So feierte Krumbach

Icon Galerie 50 Bilder Mit Unterstützung der Feuerwehr und des Bauhofs wurde der Schlorperbaum aufgerichtet – begleitet von zahlreichen Schaulustigen und bester Laune. Eine Bildergalerie.

So feierte Landensberg

Samstag, 15. Februar: Schlorper-Winterfest mit Aufstellen des Schlorperbaum, Marktplatz Krumbach, 11 Uhr

So feierte Leipheim

Freitag, 14. Februar: Gardeball in der Güssenhalle, 19 Uhr

Samstag, 15. Februar: Heuler Feetz ab 16 Uhr im Schlosshof, 19 Uhr in der Güssenhalle

Sonntag, 23. Februar: Prunksitzung in der Güssenhalle , 16 Uhr

So feierte Offingen

Samstag, 11. Januar: Hofball, Mindelhalle, 19.30 Uhr

Sonntag, 18. Januar: Gardetreffen , Mindelhalle, 13 Uhr

Icon Galerie 16 Bilder Zehn Faschingsgesellschaften versammelten sich für das große Gardetreffen in der Mindelhalle in Offingen. Hier kommen die Bilder des Abends.

Samstag, 1. Februar: Jugendball, Mindelhalle, 17 Uhr

Samstag, 1. Februar: Narrenball mit Tanzkapelle „Timeless“, Mindelhalle, 20 Uhr

Sonntag, 2. Februar: Kinderball, Mindelhalle, 13.30 Uhr

So feierte Waldstetten

Samstag, 11. Januar: Narrasitzung, LCV-Vereinsheim, 19 Uhr

Freitag, 17. Januar: Teenieball, 18 Uhr

Sonntag, 19. Januar: Seniorenfasching, 14 Uhr

Freitag, 24. Januar: Nacht der Männerballette, 20 Uhr

Samstag, 8. Februar: Jubiläumsball, 18 Uhr

Samstag, 15. Februar: Kinderdisco, 14 Uhr

Sonntag, 23. Februar: Faschingsgottesdienst, 10.15 Uhr

So feierte Winterbach

Samstag, 18. Januar: Faschingsball (Draufzahlball) von Feuerwehr und Schützenverein Winterbach im Gasthof "Zur Post", 20 Uhr. (AZ)

Noch mehr Fasching gefällig? Alle Umzüge in der Region finden Sie hier in unserer Karte.