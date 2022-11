Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Faschingsauftakt nach zweijähriger Faschingspause

Wie bei der Offonia in Offingen inthronisieren am Freitag und Samstag die Faschingsgesellschaften im Landkreis ihre Prinzenpaare, stellen die Garden vor und verleihen die ersten Orden.

Plus So inthronisieren die Faschingsgesellschaften im Landkreis Günzburg ihre Prinzenpaare – falls sie eines haben. So läuft der Saisonauftakt ab dem 11. November ab.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Am 11.11. ist Faschingsauftakt. Zwei Jahre war kein Fasching, jedenfalls nicht so, wie ein Fasching eigentlich sein soll. Das war bitter. Fest steht: Am Freitag, dem 11.11., und am Samstag werden bei den Faschingsgesellschaften im Landkreis die Prinzenpaare inthronisiert, Garden vorgestellt und Orden verliehen. Jede Faschingsgesellschaft macht das anders. Wer ist das Prinzenpaar, gibt es wieder ein Kinderprinzenpaar, wie läuft das ab?

