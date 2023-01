Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Felix, Theo, Hanna, Lea? Das sind die beliebtesten Vornamen in der Region

Plus In Deutschland liegen 2022 Emilia und Noah ganz vorne, doch wie sieht es in Günzburg und Krumbach aus? Dort gibt es bei den Jungen einen neuen Spitzenreiter.

Von Michael Lindner

Jedes Jahr grübeln Hunderttausende werdender Eltern, welchen Namen sie ihrem Kind geben. Sie durchforsten Namenslisten und schauen sich Rankings an. Ganz vorne in Deutschland liegen diesmal Emilia und Noah – und das nicht zum ersten Mal. In der Region sind andere Namen am beliebtesten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

