Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Feuerwehr muss nach Gewitterfront im Kreis Günzburg 30 Mal ausrücken

Plus Im nördlichen Landkreis Günzburg kämpfen die Feuerwehrleute mit umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern und Störungen auf der A8.

Von Heike Schreiber

Nach dem Gewitter am Dienstagabend schien an der Wetterfront am Mittwochmorgen wieder alles in Ordnung. Doch die stabile Lage war zumindest im nördlichen Landkreis Günzburg nur von kurzer Dauer. Ab 11.30 Uhr herrschte zwischen Burgau und Günzburg zum Teil Weltuntergangsstimmung. Ein Unwetter mit Sturm und Starkregen ging mehrere Minuten lang über die Städte runter und führte zu gut 30 Feuerwehreinsätzen. Wie Kreisbrandrat Stefan Müller berichtete, war von umgestürzten Bäumen über vollgelaufene Keller bis hin zu Verkehrsstörungen auf der A8 alles dabei. Der südliche Landkreis sei davon verschont geblieben.

Der erste Anruf kurz nach Ende des Unwetters erreichte Kreisbrandrat Stefan Müller im Auto. Er war nicht auf dem Weg zu einem Einsatz, er befand sich bei "strahlendem Sonnenschein" in Franken – auf der Rückfahrt nach Günzburg. Zusammen mit Günzburgs Stadtbrandinspektor Christoph Stammer sei er frühmorgens, wie schon lange geplant, zur Internationalen Fachmesse für vorbeugenden Brandschutz nach Nürnberg gefahren. Doch kaum dort angekommen, hätten die beiden vom Unwetter im Günzburger Raum erfahren und entschieden, sofort zurückzufahren. "Wir wussten nicht, wie es sich entwickelt. Es war nicht überschaubar. Nach dem Starkregen kurz nach Pfingsten vor zwei Jahren rechnet man mit allem", teilte Stefan Müller mit.

