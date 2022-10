Feuerwehr warnt vor Heiz-Experimenten in der Energiekrise

Wer mit falschen Geräten in Innenräumen heizt, kann sich und andere in Lebensgefahr bringen. Die Feuerwehr gibt Tipps zur Sicherheit.

In der aktuellen Energiekrise haben viele Menschen den Wunsch, Heizkosten zu sparen. Die Ideen, wie das Zuhause sonst noch geheizt werden könnte, sind dabei aber teils lebensgefährlich. Wer mit den falschen Heizgeräten im Innenraum heizt, bringt nicht nur sich, sondern auch andere in akute Lebensgefahr. Damit das Zuhause in der kalten Jahreszeit ein sicherer Rückzugsort bleibt und nicht zur Todesfalle wird, geben die Feuerwehren im Landkreis Günzburg Sicherheitstipps.

Die Feuerwehren im Landkreis Günzburg warnen davor, in Innenräumen lebensgefährliche Heizgeräte wie Kohle- oder Gasgrills, Gas-Heizstrahler, Ethanolöfen, Teelichtöfen oder sonstige brennstoffbetriebene Geräte einzusetzen. Neben der Brandgefahr herrsche akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Der Mensch könne das gefährliche Atemgift weder riechen oder sehen noch schmecken. Mit steigender CO-Konzentration in der Raumluft könne eine Vergiftung zu erheblichen Beschwerden bis hin zum Tod führen. Zu den wichtigsten Symptomen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zählen Schwindel, Schläfrigkeit, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schüttelfrost. Wer Symptome bei sich bemerke oder wenn ein installierter CO-Melder Alarm auslöse, müssten alle anwesenden Personen das Gebäude verlassen, falls möglich Türen und Fenster öffnen und den Notruf 112 wählen. Betroffene sollen die Einsatzkräfte im Freien abwarten und auf keinen Fall zurück in das Gebäude kehren.

Sachgemäßer Betrieb von Heizgeräten und -anlagen

Auch das Heizen mit dafür vorgesehenen Feuerstätten und Geräten birgt bei unsachgemäßer Benutzung das Risiko von Bränden (z. B. Kaminbränden) und Kohlenmonoxidvergiftungen. Holzöfen sollten niemals mit Rest- oder Sperrmüll, Plastik, nassem Holz oder Kerzenresten angeheizt werden. Das falsche Brennmaterial verursache Ablagerungen im Kamin, die zu Kaminbränden führen können. Wer einen neuen Kamin oder Ofen in Betrieb nehmen oder einen alten Kamin oder Ofen wieder nutzen möchte, sollte vorher mit dem zuständigen Kaminkehrer Rücksprache halten. Heizungen, Gasthermen und Durchlauferhitzer müssen regelmäßig gewartet und der Schornstein kontrolliert werden.

Nicht nur das Heizen kann laut Feuerwehren kritisch sein, auch der Verschluss von Zuluftöffnungen zu Gasthermen oder sonstigen offenen Feuerstellen: Sauerstoffarme, unvollständige Verbrennung fördert die Bildung von Kohlenmonoxid im Brandgas und kann zu Vergiftungen führen.

Vorsicht beim Heizen: Tipps von der Feuerwehr 1 / 5 Zurück Vorwärts Beim Kauf auf einschlägige Prüfkennzeichen achten. Bedienungsanleitung beachten. Heizlüfter und Heizdecken sind in der Regel nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet.

Die Geräte nicht unbeaufsichtigt betreiben. Kabel der Geräte vollständig abwickeln und insbesondere bei Heizlüftern und -strahlern von der wärmeabgebenden Seite des Gerätes fernhalten. Keine beschädigten Geräte verwenden. Das Gerät unbedingt sofort außer Betrieb nehmen, wenn es nach angesengtem Kunststoff riecht.

Belastungsgrenzen der Hausinstallation beachten, insbesondere bei älteren Gebäuden. Bei Unsicherheiten eine Elektrofachkraft fragen. Ausgelöste Sicherungen der Hausinstallation (Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschalter) weisen auf einen Defekt des Gerätes hin – Gerät außer Betrieb setzen.

Nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig an einem Sicherungszweig der Hausinstallation betreiben (typischerweise nicht mehrere Geräte in einem Raum gleichzeitig betreiben). Bei Unsicherheiten und Fragen zur Hausinstallation eine Elektrofachkraft heranziehen. Kein Betrieb von leistungsstarken Einzelgeräten an Mehrfachsteckdosen: Durch die Kontaktwiderstände der Steckerleisten in Verbindung mit der hohen Leistungsaufnahme der Geräte ist mit einer erhöhten Wärmeentwicklung an den Kontaktstellen zu rechnen.

Brennbare Materialen unbedingt von Heizlüftern fernhalten. Beim Betrieb in Feuchträumen, etwa im Bad, sicherstellen, dass kein Wasser auf das Gerät gelangen kann. Nach dem Betrieb den Stecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor dieses anderweitig verstaut wird. (Quelle: Landratsamt Unterallgäu)



Sollten elektrische Heizgeräte verwendet werden (z. B. Heizlüfter oder -decken), sind bestimmte Sicherheitshinweise zu beachten. Beim Kauf auf einschlägige Prüfkennzeichen achten (z. B. GS, TÜV etc.), Heizlüfter, Heizdecken oder Ähnliches sind in der Regel nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet und sollten nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Insbesondere bei Heizdecken darauf achten, nicht einzuschlafen und auf automatische Abschaltfunktion der Heizdecke achten.

Kein Betrieb von Einzelgeräten an Mehrfachsteckdosen

Keine beschädigten Geräte verwenden, das Gerät unbedingt sofort außer Betrieb nehmen, wenn Geruch von angesengtem Kunststoff wahrnehmbar ist. Kein Betrieb von Einzelgeräten an Mehrfachsteckdosen: Durch die Kontaktwiderstände der Steckerleisten in Verbindung mit der hohen Leistungsaufnahme der Geräte ist mit einer erhöhten Wärmeentwicklung an den Kontaktstellen zu rechnen. Brennbare Materialen unbedingt von Heizlüftern fernhalten, beim Betrieb in Feuchträumen (z. B. Bad) sicherstellen, dass kein Wasser auf das Gerät gelangen kann.

Die Kreisbrandinspektion und die Feuerwehren sind für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg da – schon bevor es brennt. Bei Fragen oder Unsicherheiten rund um das Thema Heizen kann man sich an die Brandschutzdienststelle im Landratsamt Günzburg, Telefon 08221/95254, oder an die örtliche Feuerwehr wenden. (AZ)