Firma Scheppach spendet Flutopfern Geräte im Wert von mehr als 800.000 Euro

Für Hochwasser Betroffenen gab es Nass-Trockensauger, Stromerzeuger, Pumpen, Hochdruckreiniger und Abbruchhammer - die Maschinen waren nach kurzer Zeit weg.

Die Scheppach GmbH hat mehr als 1500 dringend benötigte Maschinen für Hochwassergeschädigte im Landkreis Günzburg ausgegeben. Trotz der hohen Nachfrage seiner Handelspartner hat Scheppach diese Maschinen für die Geschädigten im Landkreis reserviert und unverzüglich eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. „Für uns stellte sich nicht die Frage, ob sondern nur wie schnell wir diese Aktion ins Leben rufen können“, so Ernst Pfaff, Inhaber der Scheppach-Gruppe. Trotz der personellen Engpässe in den Abteilungen – es waren laut Angaben der Firma viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt oder indirekt über Nachbarn und Nahestehende betroffen – wurden alle Kräfte mobilisiert und in wenigen Stunden konnte die Aktion starten.

Die Nachfrage nach den Maschinen war groß. Foto: Scheppach GmbH

Ein großer Dank geht von Scheppach an den Kreisverband Günzburg des Bayerischen Roten Kreuzes. Über das Landratsamt konnte mit Hilfe von Landrat Hans Reichhart und seinen Mitarbeitenden ein Kontakt zum BRK hergestellt werden. Der Kreisgeschäftsführer Daniel Freuding und der 1. Vorsitzende Hans Reichhart sen. sagten spontan ihre Unterstützung für die Spendenaktion zu. Telefonisch wurde das Vorgehen am Dienstagvormittag mit dem Geschäftsführer der Scheppach-Gruppe, Stephan W. Müller, abgestimmt. Gleichzeitig liefen bei Scheppach in der Logistik die Vorbereitungsmaßnahmen auf Hochtouren. Die Maschinen wurden am Logistikstandort von Scheppach zusammengetragen und bereitgestellt. Schon nach kürzester Zeit trafen die ersten Hochwassergeschädigten zur Abholung der Maschinen ein. Bereits am Mittwochabend waren wegen der hohen Nachfrage alle Geräte vergriffen. Ausgegeben wurden Nass-Trockensauger, Stromerzeuger, Pumpen, Hochdruckreiniger und Abbruchhammer. Bautrockner wurden nach Verfügbarkeit an die betroffenen Personen ausgehändigt und gegebenenfalls reserviert. Der Marktwert der gespendeten Maschinen beläuft sich auf mehr als 800.000 Euro. (AZ)

