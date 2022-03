Landkreis Günzburg

13:57 Uhr

Flüchtlings-Erstaufnahme des Kreises wird in Bubesheim eingerichtet

Wie sich das Landratsamt auf die Kriegsflüchtlinge vorbereitet, ist am Mittwoch vorgestellt worden.

Menschen aus der Ukraine sollen im Kreis Günzburg in drei Stufen schließlich in Privatwohnungen unterkommen. Warum der Landrat in Bubesheim das Konzept vorstellt.

Von Till Hofmann

Noch hat der Landkreis Günzburg keine Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen bekommen. Aber das kann sich binnen Stunden ändern. Günzburgs Landrat Hans Reichhart nannte am Mittwoch Beispielzahlen: "Wenn nach Bayern 50.000 Kriegsflüchtlinge kommen, werden uns 482 Personen zugewiesen. Bei 100.000 Flüchtlingen werden es 965 Personen sein, die wir nach einem Verteilungsschlüssel im Landkreis Günzburg aufnehmen." Der Landkreis will gewappnet sein, den Menschen einen "sicheren Hafen" zu bieten, wie es Reichhart am Rande eines Vor-Ort-Termins in Bubesheim ausdrückte. Dort wird derzeit die Erstaufnahme für die Flüchtlinge eingerichtet, die wegen des Kriegs ihre Heimat verlassen haben. Platz für 160 Personen in Containern in Bubesheim Die Firma Gartenbau Eberl stellt bis Mitte Mai in knapp 100 Containern Plätze für insgesamt 160 Personen zur Verfügung, die dort erst einmal zur Ruhe kommen sollen. Alle Container verfügen über TV und WLAN. Später werden die zumeist Frauen mit ihren Kindern auf Gemeinschaftsunterkünfte verteilt, danach sollen sie in Privatwohnungen unterkommen. In einem weiteren Bericht erfahren Sie später, wie das Gesamtkonzept des Landkreises aussieht.

