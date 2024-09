Frage der Woche: Haben Sie Verständnis für die Sorgen der Landwirte?

Immer mehr Auflagen und bürokratische Tätigkeiten, die erledigt werden müssen, riesige Infrastrukturprojekte in der Region und die Frage, was passiert mit meinem Betrieb, wenn ich nicht mehr da bin? Beim Besuch in der Redaktion haben Landwirtinnen und Landwirte über ihre Zukunftssorgen gesprochen. Doch es ging auch um Themen, die nicht nur die Bauernschaft betreffen. Wir wollen im Rahmen unserer „Frage der Woche“ dieses Mal wissen: Haben Sie Verständnis für die Anliegen der Landwirte?

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und senden bis einschließlich Mittwoch, 11. September, eine E-Mail an: redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Betreff „Frage der Woche“. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)