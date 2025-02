Frage der Woche: Strengeres Tempolimit innerorts – was halten Sie davon? 

Die Nachricht hat in der vergangenen Woche Staub aufgewirbelt: Im Krumbacher Stadtrat entschied eine knappe Mehrheit, das Tempo in der Innenstadt auf 30 heraufzusetzen - bislang gilt hier vor allem zum Schutz von Fußgängerinnen und Fußgängern Tempo 20. Letzteres hat auch die Gewerkschaft der Polizei im Blick, die zuletzt ein grundsätzliches Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde innerorts gefordert hat. Anlass genug für unsere Redaktion, unsere Leserinnen und Leser zu fragen, was sie dazu sagen. Unsere Frage der Woche lautet deshalb: Was halten sie von einem strengeren Tempolimit in Städten und Gemeinden?

Bei Tempo 30 sinke die Gefahr schwerer Verletzungen bei Unfällen deutlich, sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens. Wo Fußwege ausreichend abgesichert seien, könne aber auch in Zukunft mit 50 Stundenkilometern oder schneller gefahren werden. Bisher gibt es in Bayern keine entsprechenden Bestrebungen, hatte Innenminister Joachim Hermann dazu nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München gesagt.

In Krumbach hatte sich diese Woche hingegen, wie berichtet, die Fraktion der CSU und Jungen Union (JU) mit einem Antrag zur „Verbesserung der Verkehrssituation in der Krumbacher Innenstadt“ durchgesetzt. Hier soll die bisherige Tempo-20-Zone durch Tempo 30 ersetzt werden. Die Antragsteller setzen dabei auf Einheitlichkeit, wollen den Verkehrsfluss verbessern und Schilder reduzieren. Trotz Sicherheitsbedenken der Verwaltung, der sich eine ganze Reihe von Stadträten angeschlossen hat, bekam der Vorschlag eine knappe Mehrheit.

Nun möchten wir von unseren Leserinnen und Lesern gerne wissen: Was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten – wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist Freitag, 14. Februar, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)