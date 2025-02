Frage der Woche: Was war Ihr schönstes Faschingskostüm aller Zeiten?

Fasching – das ist vor allem auch die Zeit der kreativen Kostüme. Manche von ihnen sind regelrechte Klassiker, das Clowns-Kostüm zum Beispiel. Oder die Verkleidung als Pirat, mit Augenklappe und Kopftuch. Andere Faschingsfans wiederum greifen aktuelle Themen auf, so wie die Gruppe der „WZ Landensberg“: Sie war heuer als „Peppa Pig“ verkleidet unterwegs, in Anlehnung an den gleichnamigen Freizeitpark, der vergangenes Jahr in Günzburg eröffnet hat.

Besonders für Heranwachsende ist das Maskieren oft ein großer Spaß. Und viele Erwachsene erinnern sich ihr Leben lang an dieses eine Kostüm, die eine Verkleidung in jungen Jahren. Genau darum dreht sich dieses Mal unsere Frage der Woche: Was war das schönste Faschingskostüm aus Ihrer Jugend oder Kindheit?

Landkreis Günzburg: Witzige Faschingskostüme von früher gesucht

Vielleicht waren Sie eine schimmernde Prinzessin, ein mutiger Ritter oder ein Furcht einflößender Drache? Oder Sie haben damals selbst ein Kostüm gebastelt, das sich von allen anderen unterschied? Wir möchten mit Ihnen in Erinnerungen schwelgen! Teilen Sie Ihre Geschichte mit uns – mit einer lebhaften Beschreibung des Kostüms oder einer witzigen Anekdote aus alten Zeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten – wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 28. Februar, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (naz)