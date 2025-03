Frage der Woche: Wie bezahlen Sie?

Für einige Kundinnen und Kunden der Privatbanken im Landkreis Günzburg wird die EC- oder Debitkarte im Alltag künftig vermutlich noch mehr zum Einsatz kommen. Denn: Für den nächsten richtigen Geldautomaten muss man künftig in den Nachbarlandkreis fahren, greift man nicht auf das „Abheben“ an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle zurück. Uns würde im Rahmen unserer Frage der Woche interessieren, wie Sie im Alltag, beim Bäcker, auf dem Wochenmarkt oder auch im Restaurant bezahlen. Wo muss man zwingend Bargeld dabeihaben und wo geht es auch gerne und leicht mit Karte oder sogar kontaktlos und über das Handy? Zahlen Sie Trinkgeld auch mit der Karte oder haben Sie immer einen „Not-Fünfer“ dabei? Wo würden Sie sich im Landkreis mehr Fortschrittlichkeit angesichts der elektronischen Bezahlmethoden wünschen?

Wir freuen uns auf Ihre Antworten – wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 21. März, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)