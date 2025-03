Frage der Woche: Wie bleiben Sie zuversichtlich?

Die Welt scheint sich immer schneller zu drehen. Nachrichten über Krisen, Konflikte und Veränderungen erreichen uns täglich. Zwar gibt es auch positive Meldungen: Mit dem Bau eines modernen Gewerbegebiets im Günzburger Stadtteil Deffingen zum Beispiel werden voraussichtlich neue Arbeitsplätze entstehen. Aber immer wieder holen uns auch negative Nachrichten ein. So kündigte etwa der Automobilzulieferer Geiger an, sein Werk in Ziemetshausen zu schließen. Anderen Menschen wiederum bereitet der Rechtsruck Sorgen, der sich aus den Ergebnissen der Bundestagswahl im Landkreis Günzburg ablesen lässt. Vor diesem Hintergrund wollen wir wissen, wie Sie trotz dieser Unsicherheiten zuversichtlich bleiben.

Welche Strategien haben die Menschen im Landkreis Günzburg, um Krisen zu bewältigen?

Haben Sie Wege, mit Sorgen umzugehen, ohne die Hoffnung zu verlieren? Wir möchten von unseren Leserinnen und Lesern erfahren, was ihnen Kraft gibt. Finden Sie zum Beispiel Zuversicht in den kleinen Dingen des Alltags, in Gesprächen mit Freunden, in Ritualen oder in einer bestimmten Lebenseinstellung? Oder schöpfen Sie Mut in Musik, Büchern oder bei Bewegung in der Natur? Was ist Ihr Geheimnis?

Wir freuen uns auf Ihre Antworten – wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 14. März, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)