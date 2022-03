Frau steckt Waren in Günzburger Kaufhaus einfach in den Rucksack

Eine Frau hat in Günzburg nicht für ihre Waren bezahlt. Warum die Polizei nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Eine Kundin wurde am Montag in einem Kaufhaus in der Dillinger Straße dabei beobachtet, wie sie mehrere Artikel in einen mitgeführten Rucksack packte. An der Kasse bezahlte sie jedoch diese Artikel nicht. Die Kundin wurde anschließend von einer Angestellten des Kaufhauses aufgefordert, die im Rucksack befindlichen Waren auszuhändigen. Die Kundin schlug daraufhin der Angestellten mehrfach mit der flachen Hand gegen den Oberkörper und versuchte zu flüchten.

Diebin flieht aus Günzburger Kaufhaus und schlägt zwei Frauen

Der Angestellten kam eine anwesende Kundin zu Hilfe. Diese Frau wurde ebenfalls von der Tatverdächtigen mehrfach mit der Hand gegen den Oberkörper geschlagen. Anschließend gelang der Tatverdächtigen die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen identifizierten die Beamten die Frau. Gegen sie leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls ein. Der Wert der erbeuteten Ware beläuft sich auf etwa 50 Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden die Angestellte und die hilfsbereite Zeugin nicht verletzt. (AZ)