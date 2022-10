Landkreis Günzburg

Frauen im Landkreis Günzburg bekommen immer mehr Kinder

Plus Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau im Kreis Günzburg betrug im vergangenen Jahr 1,73. Damit liegt Günzburg deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt.

Von Michael Lindner

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, stieg im Jahr 2021 die zusammengefasste Geburtenziffer in Bayern deutlich an und erreichte einen Wert von 1,61 Kindern je Frau. Das ist der höchste Wert nach 1972. 2001 lag der Wert noch bei durchschnittlich 1,37 Kindern pro Frau. Es folgte ein fast kontinuierlicher Anstieg, der im Jahr 2016 mit 1,56 Kindern je Frau seinen Höhepunkt erreichte. Von 2017 bis 2020 lag die zusammengefasste Geburtenziffer in Bayern stabil bei 1,55 Kindern pro Frau. Im Landkreis Günzburg ergibt sich ein etwas anderes Bild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

