Freie Wähler wählen in Günzburg neuen Vorstand

Fabian Mehring spricht bei der Jahresversammlung der Freien Wähler in Günzburg über Herausforderungen der bayerischen Landespolitik.

Mehring warb für den beschleunigten Umbau der Energieversorgung zugunsten erneuerbarer Energien mit der Zukunftstechnologie Wasserstoff. Er kritisierte das geplante Bürgergeld: „Bei aller Notwendigkeit von Entlastungen dürfen wir diejenigen nicht aus dem Blick verlieren, die in unserem Land den sprichwörtlichen Karren ziehen. Arbeit muss sich lohnen, und wer täglich arbeitet, muss mehr Geld zur Verfügung haben als jemand, der nicht zur Arbeit geht.“ Er warb stattdessen für eine Anhebung der Steuerfreibeträge für Geringverdiener. Als Erfolg verbuchte Mehring die zukünftige Bezahlung aller Lehrkräfte in der Besoldungsstufe A13: „Das wird dem Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen erfolgreich entgegenwirken und ist ein großer Erfolg für uns Freie Wähler.“

Bei den Neuwahlen des Vorstands wurde Günzburgs stellvertretender Bürgermeister Anton Gollmitzer einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender des Stadtverbands bestätigt. Zur Zweiten Vorsitzenden wurde Stadträtin Sybille Löhle gewählt. Michael Briegel ist Dritter Vorsitzender. Die Schriftführung übernimmt Claudia Jahn. Christa Buchen kümmert sich weiterhin um die Finanzen. Neben Günter Jehle, Gerhard Lattus, Franz Demharter und Georg Lenzer finden sich unter den Beisitzern im Vorstandsteam mit Jörg Bayer, Ferdinand Birzele und Günther Ihle drei neue Gesichter. Zu Kassenrevisoren wurden Helmut Stammer und Markus Faul bestellt.

Freie Wähler in Günzburg: Dank an Ruth Abmayr

In ihrem letzten Bericht aus dem Stadtrat informierte die ausgeschiedene Fraktionschefin Abmayr die Mitglieder über die Entwicklung verschiedener Baugebiete im Auweg und der Kantstraße. Ebenso sprach Abmayr über die Generalsanierung der Reisensburger Grundschule, die Sanierung der Jahnhalle und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau, die 2029 in Günzburg stattfinden wird. Die Freien Wähler verabschiedeten Abmayr mit Dank als Vorsitzende ihrer Stadtratsfraktion. Gollmitzer lobte die „stets geradlinige und immer verlässliche“ Arbeit der erfolgreichen Kommunalpolitikerin.