Freistaat fördert Kitas und Schulen im Kreis Günzburg

Auch in diesem Jahr unterstützt der Freistaat wieder kommunale Hochbaumaßnahmen. Mehr als 8,6 Millionen Euro fließen in den Landkreis Günzburg.

Den Kommunen im Landkreis Günzburg winkt ein warmer Geldregen. Der Freistaat Bayern fördert 14 Hochbau-Projekte mit insgesamt mehr als 8,6 Millionen Euro, wie die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Marina Jakob, mitteilt. Öffentliche Schulen und Kindertageseinrichtungen profitieren von der kommunalen Hochbauförderung, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs möglich ist. Für 2024 stellt der Freistaat Bayern insgesamt über eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Landtagsabgeordnete Marina Jakob freut sich dabei sehr über die Unterstützung von 14 Projekten im Landkreis Günzburg „Der Freistaat steht den Kommunen im Landkreis mit 8.642.000 Euro zur Seite, um Umbauten, Erweiterungen oder Neubauten von Kindertageseinrichtungen und Schulen zu stemmen“, erklärt Jakob. Größter Einzelposten ist der Zuschuss über 3,4 Millionen Euro für die Generalsanierung der Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen. In die Gemeinde Ebershausen fließen 690.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung St. Martin. Zudem erhält die Gemeinde Ursberg 590.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung "Im Baumgarten". Auch der Markt Ziemetshausen darf sich auf einen üppigen Zuschuss in Höhe von 530.000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung freuen. „Mit der kommunalen Hochbauförderung unterstützt der Freistaat 14 Kommunen, die auch weiterhin mit dem hohen Investitionsbedarf zu kämpfen haben“, so die Landtagsabgeordnete.

Weitere geförderte Maßnahmen im Landkreis Günzburg

Die weiteren Förderungen: Die Gemeinde Bibertal bekommt 60.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung St. Josef in Bühl, 40.000 Euro für den Umbau und die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Haus der kleinen Hände in Burtenbach, sowie 410.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Dürrlauingen. Der Neubau der Kindertageseinrichtung in Deisenhausen wird mit 275.000 Euro gefördert, zudem der Neubau der Gemeinde Wiesenbach mit 341.000 Euro. Die Stadt Günzburg erhält einen Baukostenzuschuss für den Umbau und die Erweiterung des Evangelischen Reggio-Kinderhauses in Höhe von 42.000 Euro. Die Stadt Krumbach erhält für die Erweiterung der Grundschule 1,37 Millionen Euro, der Schulverband Wasserburg II für die Grund- und Mittelschule 551.000 Euro. Zudem erhalten der Markt Waldstetten für die Erweiterung der Kita 225.000 Euro und die Stadt Leipheim für den Neubau der Kita Pusteblume 50.000 Euro. (AZ)